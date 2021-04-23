我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

馮小剛拍片險出包 徐帆救火逼哭老公

記者黃保慧／綜合報導
徐帆好演技更讓導演老公馮小剛在鏡頭後流下眼淚。（圖：華映提供）
徐帆好演技更讓導演老公馮小剛在鏡頭後流下眼淚。（圖：華映提供）

電影「只有蕓知道」由知名導演馮小剛改編自身邊摯友的真實愛情故事，邀請實力派演員黃軒和新生代女星楊采鈺共同詮釋這場愛戀。除了兩位新生代演員之外，而原定演出兩人在紐西蘭的房東人選，突然無法演出的狀況下，馮小剛只能拜託太太徐帆臨危受命，上場救火演出，徐帆的好演技更讓導演老公在鏡頭後流下眼淚，演出精采動人。

故事描述一段真實動人的愛情故事，在紐西蘭開餐廳的主角夫妻一直過著歲月靜好的悠然日子，除了照顧狗狗，平日裡最常就是和房東太太說話聊天。當初導演馮小剛已經選定由一位香港女星演出房東太太一角，但突然對方無法飛往紐西蘭演出，馮小剛只好趕忙邀請自己的太太徐帆上陣救火，讓房東一角從香港人轉變說武漢方言的太太。徐帆為了老公也同意臨危受命，接替演出。

雖然房東太太的戲分不多，但一場與黃軒和楊彩鈺新婚的火鍋宴上，是兩人媒人的徐帆先是替他們開心著，但突然想起已經過世的先生，忍不住悲從中來，用了2分鐘的幾句獨白，痛哭訴說心中對先生無盡的思念，尤其最後一句「想他」，是徐帆自己加的台詞，表達出成為未亡人的孤單和無奈，展現深厚的演技實力，讓在鏡頭後的馮小剛也感動落淚，他讚美說：「徐帆在舞台上天生就是個角兒，她在表演上有天賦，但後天她在表演上花了更多功夫，才能獲得這樣的地位。」

在拍攝時，徐帆曾和馮小剛有過爭論，但完成演出後，她又化身為支持老公的太太，偶爾兩人偷閒在紐西蘭美景旁依偎休閒一番，讓工作人員都羨慕他們之間深厚的感情，電影拍攝時，正好是兩人結婚20周年，馮小剛還特別剪輯了執導電影中徐帆演出的集錦當禮物，讓徐帆非常感動。

房東 導演 電影

上一則

吳慷仁遇周幼婷 舊愛續緣不尷尬

下一則

三度攜手金賢珠 池珍熙嘆體力差了

延伸閱讀

女版「辛德勒名單」 種族滅絕慘劇 臨時演員曾遭監禁

女版「辛德勒名單」 種族滅絕慘劇 臨時演員曾遭監禁

徐睿知躲醜聞 缺席宣傳 新作「迴憶」票房仍開紅盤

徐睿知躲醜聞 缺席宣傳 新作「迴憶」票房仍開紅盤
雪地堅持穿薄紗落水 古力娜扎凍到沒知覺

雪地堅持穿薄紗落水 古力娜扎凍到沒知覺
五眼聯盟為抗中包山包海 紐西蘭不開心

五眼聯盟為抗中包山包海 紐西蘭不開心

熱門新聞

辣目洋子（左）出席新戲開鏡儀式，男主角李宏毅全程黑臉。取材自微博

嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆

2021-04-18 00:31
徐若瑄透露常需要按摩。（記者李政龍／攝影）

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

2021-04-22 02:29
莎朗史東在最新封面展露大長腿。圖／摘自Instagram

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

2021-04-20 10:26
姚安娜亮相車展活動，卻被網友狠酸「好有福氣的臉」。（取材自微博）

「華為小公主」靠爹代言 0修圖近照挨酸臉腫、身材壯

2021-04-20 02:30
許瑋甯驚爆和男友劉又年已分手。(取材自臉書)

許瑋甯「不是分手是離婚」去年底斬斷2年情

2021-04-20 20:32
趙麗穎、馮紹峰確定離婚。取材自微博

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

2021-04-22 22:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點