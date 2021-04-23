馮小剛拍片險出包 徐帆救火逼哭老公

徐帆好演技更讓導演老公馮小剛在鏡頭後流下眼淚。（圖：華映提供）

電影 「只有蕓知道」由知名導演 馮小剛改編自身邊摯友的真實愛情故事，邀請實力派演員黃軒和新生代女星楊采鈺共同詮釋這場愛戀。除了兩位新生代演員之外，而原定演出兩人在紐西蘭的房東 人選，突然無法演出的狀況下，馮小剛只能拜託太太徐帆臨危受命，上場救火演出，徐帆的好演技更讓導演老公在鏡頭後流下眼淚，演出精采動人。

故事描述一段真實動人的愛情故事，在紐西蘭開餐廳的主角夫妻一直過著歲月靜好的悠然日子，除了照顧狗狗，平日裡最常就是和房東太太說話聊天。當初導演馮小剛已經選定由一位香港女星演出房東太太一角，但突然對方無法飛往紐西蘭演出，馮小剛只好趕忙邀請自己的太太徐帆上陣救火，讓房東一角從香港人轉變說武漢方言的太太。徐帆為了老公也同意臨危受命，接替演出。

雖然房東太太的戲分不多，但一場與黃軒和楊彩鈺新婚的火鍋宴上，是兩人媒人的徐帆先是替他們開心著，但突然想起已經過世的先生，忍不住悲從中來，用了2分鐘的幾句獨白，痛哭訴說心中對先生無盡的思念，尤其最後一句「想他」，是徐帆自己加的台詞，表達出成為未亡人的孤單和無奈，展現深厚的演技實力，讓在鏡頭後的馮小剛也感動落淚，他讚美說：「徐帆在舞台上天生就是個角兒，她在表演上有天賦，但後天她在表演上花了更多功夫，才能獲得這樣的地位。」

在拍攝時，徐帆曾和馮小剛有過爭論，但完成演出後，她又化身為支持老公的太太，偶爾兩人偷閒在紐西蘭美景旁依偎休閒一番，讓工作人員都羨慕他們之間深厚的感情，電影拍攝時，正好是兩人結婚20周年，馮小剛還特別剪輯了執導電影中徐帆演出的集錦當禮物，讓徐帆非常感動。