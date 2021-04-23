張柏芝舉家移居上海 為了方便兒子的爸探視？

張柏芝移居上海。（取材自微博）

香港 女星張柏芝 近日傳出遷居上海，粉絲猜測可能與小兒子Marcus生父有關。

對於舉家搬到上海，不少網友也很驚詫紛紛猜測張柏芝的用意。網友猜測，這次讓張柏芝定居上海的最大可能性除了謝霆鋒和王菲住在北京 ，方便爸爸過來看兩個孩子。另一大可能就是小兒子Marcus的生父很有可能也在上海。

Marcus的生父之謎再次引發網友熱議，畢竟Marcus的生父從老外到富商一直被外界猜測不斷，但張柏芝卻遲遲不肯公開。張柏芝多年一直在香港，如今突然到上海定居找房子，很有可能是Marcus的生父幫忙安排的。

已經在上海安家的張柏芝，兒子也被帶到上海上學，還被拍到帶著助理去做美容，司機和保母乘坐張柏芝的座駕前往接大兒子Lucas放學回家，看起來適應能力很強。

張柏芝在內地節目「乘風破浪的姐姐2」雖未能成團，但人氣不減，工作一個接一個，日前便在烏鎮偕吳宣儀、沈夢辰等拍攝新一季綜藝節目「讓生活好看」。

近日張柏芝在社交網站上官宣改名「張百知」，港媒稱張柏芝為了轉運所以改名，但從她曬出的最新消息來看，只是為了配合做宣傳所以才改名，大玩諧音梗。