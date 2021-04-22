林峯護妻 為愛開噴酸民「咱們法庭見」

林峯受不了妻子張馨月常無端端地被罵。（取材自微博）

在最新一期「妻子的浪漫旅行」裡，團長劉濤 帶著大家玩遊戲，收集各位妻子丈夫從來沒有告訴過對方的小秘密。

其中港星林峯寫的是「我曾經開小號回懟過罵自己老婆的網友」，張馨月表示自己並不知道這件事情，而且不認為林峯會做出開小號幫老婆懟網友這種事。

新浪娛樂報導，林峯坦言和張馨月在一起之後，妻子就經常無端被罵，自己真的受不了。林峯直指網路暴力太可恨，攻擊自己沒關係，但是影響到老婆就不行。林峯喊話鍵盤俠：「我跟你沒完，咱們法庭上見吧。」

另據中時新聞網報導，林峯曾是許多迷妹的男神，張馨月變成酸民箭靶。林峯被爆出昔日曾開小號嗆抹黑愛妻的網友，更直言「入行二十年，最氣憤這件事」、「我老婆以前的工作是自己一手一腳很獨立的生活，是很不容易的，對我來說不是什麼黑歷史」。

另據明報報導，張馨月對於林峯因撐自己被網民鬧，她難過落淚稱看到其他藝人都找到漂亮的太太，各方面都很優秀，自覺是個普通女子，老公因而被指沒眼光，她拭淚說：「我看了挺難受的，因為我不想別人這麼說我老公。加上我的事，我怕影響到他，我心裡還是挺不舒服。」