雪地堅持穿薄紗落水 古力娜扎凍到沒知覺

古力娜扎在「真•三國無雙」飾演貂蟬。（圖：双喜提供）

香港電影 金像獎最佳新晉導演 周顯揚執導兼監製的「真•三國無雙」，於紐西蘭實地取景，一場古天樂飾演的戰神「呂布」在湖邊初遇古力娜扎飾演的美人「貂蟬」的戲，他在風景如畫的巍峨雪山實景下對她一見鍾情，讓這段亂世情緣更添淒美。

導演周顯揚透露拍攝該場戲前夕，紐西蘭突然下雪，天氣非常寒冷，娜扎依然堅持在冰天雪地下拍落水戲，結果隔天就病倒。娜扎回憶當日在零度之下拍攝的情況，凍到沒有知覺，「湖水冰得挺刺骨的，貂蟬的衣服又很薄，做什麼防護措施都不管用，拍的時候一直在發抖，嘴唇都在打顫，回來後就感覺全身都失去知覺了。」

古力娜扎穿著薄紗下水，凍到連台詞都講不清楚，硬是敬業地完成了這場戲。

導演表示，本來在水中拍是希望有很好的視覺效果，沒想到突然下起大雪，溫度驟降，娜扎卻不喊苦，按照導演原定的構思，低溫 多次下水，導演稱讚古力娜扎是一位非常專業的演員。

提到這次和古天樂合作，古力娜扎表示一開始有點壓力和緊張：「因為這是第一次合作，而且他是我的偶像，但是古老師會主動說一些冷幽默來拉近大家之間的距離。」

電影版「真•三國無雙」卡司陣容華麗，古天樂、王凱、韓庚、楊祐寧、呂良偉、張建聲、林雪、古力娜扎、劉嘉玲攜手出演。