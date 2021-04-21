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馮紹峰婚變暴瘦？隔1個月終於回應

娛樂新聞組／綜合報導
馮紹峰婚變傳聞不斷。（取材自微博）
馮紹峰婚變傳聞不斷。（取材自微博）

42歲「蘭陵王」馮紹峰2018年和小他九歲人氣女星趙麗穎結婚，隔年生下兒子「想想」，卻因網上流言頻傳婚變，上月更有媒體拍到馮紹峰暴瘦、手臂纖細，引發熱議。事隔一個月，馮紹峰終於在微博回應：「細手腕和細腳腕，藏了這麼多年終於被發現了，我真沒資格穿短袖短褲，七分褲，八分褲，九分褲」。

綜合媒體報導，據悉，3月份馮紹峰新電影「深圳愛情故事」路透曝光，他身穿花襯衣、闊腿褲，一頭長髮蓬鬆略顯頹廢，引人注目的是，他手臂纖細，暴瘦明顯，又遭質疑婚姻出狀況。

馮紹峰2018年和趙麗穎閃婚又當了爸媽，隔年馮紹峰上實境節目，難得談婚姻生活，他透露趙麗穎最吸引他的地方就是冷靜、理性，自己還為此曾脫口問太太是不是真的喜歡他，「還是為了要談戀愛、結婚才跟我在一起？」

馮紹峰還被主持人阿雅發現手上沒婚戒，他委屈回說：「我到現在都還沒有一個戒指，我老婆沒有給過我戒指」，但沒說明主因，小倆口也常傳出要補辦婚禮，目前也不了了之。

結婚第一年，馮紹峰就被傳跟網紅過從甚密，氣得他發聲明駁斥，近期又有網友爆料「一線女星偷離婚」，趙麗穎無辜被點名。上月馮紹峰被拍到暴瘦，事隔一個月，他才在微博回應，表示自己本來就四肢纖細，身體沒問題。

不少網友調侃道：「你反射弧也太長了，你是不是偶爾才能想起來你有個微博了」、「沒事，可以不穿褲子」。

馮紹峰被拍穿著花色睡衣、頂著一頭亂髮，露出的手臂蒼白纖細。（取材自微博）
馮紹峰被拍穿著花色睡衣、頂著一頭亂髮，露出的手臂蒼白纖細。（取材自微博）

趙麗穎 微博 電影

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