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徐錦江60歲凍齡近況曝光 21歲帥兒歌手也出道

編譯中心／綜合報導
徐錦江(右)一家三口合影，他的兒子徐菲(左)帥氣外型受關注。（取材自微博）
徐錦江(右)一家三口合影，他的兒子徐菲(左)帥氣外型受關注。（取材自微博）

香港資深演員徐錦江一向給人威猛、粗曠的感覺，但其實他私底下鐵漢柔情，相當浪漫，於1994年對太太殷祝平一見鍾情，閃婚至今仍恩愛非常。近日他被網友討論起近況，60歲仍然不減帥氣而掀起討論，且21歲帥氣兒子也踏入演藝圈，引起熱議。

香港01報導，徐錦江將在10月度過60歲生日，仍保持年輕時的帥氣，在微博曬出的近況中，可以看到他依舊維持健壯身材，平時也常穿著酷勁十足的皮衣會友，臉上留的俐落落腮鬍也相當吸睛。

徐錦江曾在電影「鹿鼎記」飾演「鰲拜」、「九品芝麻官」飾演豹子頭，凶狠、威猛的形象令人印象深刻。他近年淡出演藝圈，專注於畫家事業，不過外型毫不走樣，讓許多影迷大讚「60歲了還是帥得像名模」、「鰲大人保養得好好」、「完全沒有老」，引起熱議。

此外，讓網友津津樂道的還有他與太太的戀愛故事。當年徐錦江去雲南拍片，邊喝咖啡休息時，突然跟身旁的人說：「我慘了，我要結婚了」，原來他看到窗外有隊女兵操練行過，一眼相中柔中帶剛的殷祝平。當時他單刀直入地自我介紹：「我是演員徐錦江，明天要離開這了，我喜歡妳，我們結婚吧！」。

不過當時殷祝平毫不理會，留下一句「不可能」便離去。半年後殷祝平從軍隊退役，跟朋友前去北京找工作，剛巧徐錦江也在當地拍攝電影「飛狐外傳」，兩人再次相遇，徐錦江又說：「一周後的同樣時間，妳去我們初遇的地方，我會在那裡等妳，和妳結婚。」殷祝平抱著好奇的心態赴約，最後還真的跟徐錦江結婚，婚後育有兒子徐菲，多年來十分恩愛。

現年21歲的徐菲跟隨父親步伐入行當明星，除了跟徐錦江一起拍攝綜藝節目「一路成年」，最近還以歌手身分出道，發行個人單曲「大鬧一場」。不少網友大讚徐菲帥氣又暖男，原來出色外表遺傳自母親，而性格像爸爸，盡得父母優良基因。

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