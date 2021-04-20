「華為小公主」靠爹代言 0修圖近照挨酸臉腫、身材壯

姚安娜亮相車展活動，卻被網友狠酸「好有福氣的臉」。（取材自微博）

「華為 小公主」姚安娜 自從官宣進軍娛樂圈後，引發的關注度與熱度始終不減，除了因為身分特殊，她的顏值也一直頗受爭議。近日，姚安娜亮相車展活動，穿了一襲西裝，但有網友發現她看起來比平時腫了一倍，被狠酸「好有福氣的臉」，還有人說她撞臉王思聰。

網易娛樂報導，姚安娜在出道後首次出席公開場合，亮相上海車展。當天，姚安娜身穿白色西裝，整個人看起來大氣又幹練，致詞時也落落大方，女總裁感十足。不過，仍有網友表示，她整個人明顯浮腫，雙肩寬厚，看起來非常「壯碩」；而氣色也不太好，濃厚妝容也遮不住蠟黃臉色。

許多人狠酸姚安娜：「一臉福相，但不是偶像」、「這福氣滿滿的臉，真不愧是公主，做女團應該也會很招財吧」。

另有網友爆料稱，據品牌的部門經理透露，這次活動是華為總裁任正非 點名讓姚安娜代言的。姚安娜出生於1998年，是任正非的小女兒，畢業於哈佛大學電腦工程和統計數據專業。早在2019年2月，任正非接受BBC專訪時就說：「我有三個小孩，其實我都很關注他們，但是他們各人有個人的個性，我們之間不能完全和諧相處。」

任正非表示，姚安娜在中學的時候，每周要跳15小時芭蕾舞，跳完舞才能做作業，晚上1時多才能休息。大學以後基本上做作業到晚上2時多，有時候做算法會做到四4、5時。