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黃曉明、Baby夫妻罕見同框 帶娃就醫畫面溫馨

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明（左）與Baby婚變傳言不斷，但日前被拍到兩人一起帶娃就醫。（取材自微博）
黃曉明（左）與Baby婚變傳言不斷，但日前被拍到兩人一起帶娃就醫。（取材自微博）

黃曉明與AngelaBaby這對演藝圈銀色夫妻近期多次被傳婚變，頻頻引發網友猜測。不過，日前兩人罕見被拍到同框，一起帶著兒子小海棉就醫，似乎粉碎婚變傳言。

網易娛樂報導，有媒體曬出黃曉明和Baby被拍到帶兒子小海綿就醫的視頻，一家三口罕見同框。先是黃曉明抱兒子到醫院看病，結束後Baby出現，一把將小海綿抱在懷裡，黃曉明站在一邊看著母子倆，還伸手幫小海綿整理頭髮。接著夫妻倆帶著兒子走進藥店，幾個人聊了一會兒後走了出來，Baby抱著孩子，黃曉明不時撫摸兒子的頭。隨後黃曉明將Baby和兒子送上車，自己乘坐另一輛車離開。

從視頻可以看出，黃曉明與Baby打扮得都很低調，黃曉明身穿著淺藍色牛仔外套，下身穿著黑色長褲。Baby則是粉色衛衣加灰色休閒褲，身材十分纖細苗條，兩個人都戴著黑色帽子與口罩，包裹得十分嚴實。

穿著黃色外套的小海綿被媽媽抱在懷裡，手裡還拿著零食往嘴裡塞，很是可愛。

而在此前，關於黃曉明與Baby離婚的消息愈傳愈盛，在2月底夫妻倆同參加某活動時，位置相隔不遠的二人卻幾乎全場無交流，看起來像是陌生人一樣。還有八卦媒體拍到Baby在結束工作後乘車去黃曉明家，深夜又離開返回自己的公寓，疑似已分居。

儘管黃曉明在Baby生日當天送上祝福，在某活動現場也悄悄拍了她的照片，但兩人許久無互動及未同框的舉動還是引發了網友的猜測，不過雙方尚未對婚變傳聞作出回應。

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