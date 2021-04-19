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疑遭控性伴侶多 富二代男星翟威廉：都不是一夜情

娛樂新聞組／綜合報導
香港男星翟威廉遭女歌手麥貝夷爆料「性伴侶的數量多得驚人」。（取材自Instagram）
香港男星翟威廉遭女歌手麥貝夷爆料「性伴侶的數量多得驚人」。（取材自Instagram）

港星翟威廉外型帥氣，有不少粉絲。過去他曾與女歌手麥貝夷（Karene）傳過緋聞，不過麥貝夷卻在他生日當天發表動態：「今天才知道，你性伴侶的數量多得驚人！」隨後麥貝夷又爆料前男友是自己遇過「最差勁的賤男」，讓外界將矛頭指向翟威廉。而翟威廉受訪時，大方坦承自己的確有不同國籍的「短暫伴侶」，但並非外界所想的「一夜情」關係。消息一出引起廣大討論。

鏡週刊引述港媒報導，36歲的翟威廉放棄原本的「富二代」生活，2005年參加「亞洲先生」獲得亞軍出道，靠自己的努力在演藝圈闖出一片天。不過他近日卻捲入桃色風波。曾與翟威廉傳過緋聞的香港歌手麥貝夷，在翟威廉生日當天，發表IG限時動態：「今天才知道，你性伴侶的數量多得驚人」，麥貝夷還說前男友是「最差勁的賤男」「搞上自己的閨密」，不少人揣測麥貝夷所指的就是翟威廉，對此翟威廉也回應了。

據報導，翟威廉先前受訪時已經澄清，自己和歌手麥貝夷從未交往過，並強調已經單身七年。不過翟威廉坦言，期間確實有「短暫伴侶」，對象有日本和韓國人，都不是圈內人，不過雙方並非外界所想的「一夜情」關係。

他進而解釋，自己的言論可能引來外界誤會，「我明白正常會這樣想，但其實有性伴侶的生活模式，只是占我生活一小部分，只有兩成左右，其餘的時間我都在工作。」翟威廉也說明，自己和麥貝夷早就斷了聯繫，私下幾乎沒有交流，所以也無從得知對方所指涉的對象是不是自己。雖然無端遭到牽連，但翟威廉只希望事件能盡快落幕：「我也36歲，自己生活模式自己決定，何必管別人怎麼看。」

香港男星翟威廉遭女歌手麥貝夷爆料「性伴侶的數量多得驚人」。（取材自微博）
香港男星翟威廉遭女歌手麥貝夷爆料「性伴侶的數量多得驚人」。（取材自微博）

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