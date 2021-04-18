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劉嘉玲「真‧三國無雙」造型霸氣 戲服手工繡花

記者陳建嘉／綜合報導
「真‧三國無雙」劉嘉玲。(圖：双喜提供)
「真‧三國無雙」劉嘉玲。(圖：双喜提供)

電玩改編電影「真‧三國無雙」，由金像獎最佳新晉導演周顯揚執導兼監製，集結古天樂、王凱、韓庚、楊祐寧、「新疆女神」古力娜扎、劉嘉玲等出演，卡司相當華麗。該片總製作期長達3年，於紐西蘭實地取景，拍攝期橫跨4季，為紀念電玩20周年紀念，原定去年上映，卻因新冠肺炎疫情而再三延期，終於確定月底上檔。

片中飾演鑄劍堡堡主的劉嘉玲相當霸氣，導演表示，這個新角色反射出英雄內心深處的個人慾望。為了配合角色做到「真實的幻象」，戲服變得相當重要。據說劉嘉玲的戲服是特別訂製，服飾的質料十分特別，花了一個月時間全手工製造。而娜扎其中一襲披著長紗的大紅新娘服，乃用多層真絲所製，同樣以人手釘珠及繡花，兩位女演員的戲服均成本高昂，達台幣七位數字，號稱全片最貴。

還原遊戲的動作設計及浩大的戰爭場面是該片亮點之一，導演周顯揚表示「拍這部電影的工作量好大，跟拍3部劇的壓力一樣。」

電影裡不乏演員使用兵器對打的實戰鏡頭，周顯揚說：「雖然有特技幫忙，但每個演員都靠自己的力量使兵器，韓庚特別了不起！在拍「真」片前就勤勞健身，是個認真的演員。他一早進組去攝影棚練耍關刀，表現優異，都沒出錯，也因他之前是舞蹈系出身，動作超級俐落。另一場王凱與楊祐寧在紐西蘭山上使劍，那場戲非常精采。古天樂與王凱在樹林策馬追逐的那一場，為了希望拍到赤兔馬如跑車飛馳追逐的效果，花了特別多功夫去處理。」

王凱身體微恙卻堅持達到導演要求，被網友大讚實在「太敬業」，感冒的他拖著病軀躺在泥灘中泡水，讓工作人員往他臉上撒泥漿，再三在水中跟導演確定拍攝位置。王凱飾演的「曹操」這位曾經的梟雄，導演幾次盛讚他的氣場及氣質是出演曹操的不二人選，也再次讓王凱成為「古裝劇專業戶」，英俊的造型吸粉無數。

「真‧三國無雙」王凱。(圖：双喜提供)
「真‧三國無雙」王凱。(圖：双喜提供)

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