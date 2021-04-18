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閃嫁富二代？陳喬恩「被結婚」當活廣告

記者楊起鳳／綜合報導
陳喬恩過生日，男友艾倫送上一大束玫瑰花，並獻上熱吻。(取材自IG)
陳喬恩過生日，男友艾倫送上一大束玫瑰花，並獻上熱吻。(取材自IG)

台星陳喬恩和馬來西亞富二代男友艾倫，因為上大陸節目而熱戀，如今卻爆出要結婚的消息。湖南衛視導演吳夢知17日在節目招商活動中宣布將有第4季，同時透露說：「我們的節目是真的，像陳喬恩就要結婚了。」不過，陳喬恩經紀人對此否認，直言他們沒有結婚的打算。

現年42歲的陳喬恩憑多部偶像劇走紅，近年戲劇重心轉至大陸，演出于正版「笑傲江湖」、「放棄我，抓緊我」、「獨孤皇后」等代表作，後接下陸綜「女兒們的戀愛」，和小9歲、來自馬來西亞的艾倫在節目中相親，兩人更在節目中產生感情，最後認愛交往，轟動娛樂圈。

兩人常在社群網站上曬恩愛，陳喬恩前不久返台還被狗仔拍到與男友在台北逛街，身材也發福了一點，隨著節目組導演的爆料，兩人極有可能會真的爆出喜訊。

綜合陸媒報導，吳夢如17日在招商會宣布「女兒們的戀愛」要做第4季，並說：「我們做的戀愛節目是真的，就像陳喬恩就要結婚了喔！」搶先公開喜訊，立刻登上熱搜。

不過，據蘋果新聞網報導，陳喬恩經紀人直接打槍吳夢如：「喬恩的工作團隊已經發聲明，沒有聽說這個（結婚）計畫哦喔！」

在該陸綜中成功配對的有郭碧婷和向佐、陳喬恩和艾倫，陳喬恩還曾上傳多支恩愛影片，其中寫著「餘生都是你，一直愛你」，大方示愛，艾倫也PO出兩人接吻照，獲粉絲的祝福。

陳喬恩與男友艾倫相戀兩年傳出婚訊。(取材自IG)
陳喬恩與男友艾倫相戀兩年傳出婚訊。(取材自IG)

導演 社群網站 蘋果

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