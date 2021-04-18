馮德倫曬舒淇「醜照」幫慶生 網笑：老婆應該在磨刀了

馮德倫、舒淇結婚迄今感情甜蜜。(取材自微博)

舒淇、馮德倫從2016年結婚迄今感情甜蜜，兩人互動趣味，16日是舒淇的45歲生日，在香港 工作的馮德倫隔空視訊，為老婆慶生，還故意在IG曬出兩人視訊時拍下的崩壞照，相當惡搞，舒淇也在底下留言｢三個針頭」，像是在告訴老公「皮在癢！」網友也忍不住笑虧「舒淇應該在磨刀了」。

老公馮德倫曝光愛妻舒淇的惡搞照。(取材自臉書)

馮德倫秀出這張惡搞照，並用英文寫下「生日快樂，我美麗的老婆（？）繼續一起歡笑！祝福妳永遠年輕。」而舒淇在這張照片中，不同於以往的女神美顏，改為大餅臉、香腸嘴，舒淇也秒回3個針筒符號，網友們則紛紛留言祝賀，「能夠這樣出賣美麗妻子的醜照也只有你啦」、「哇，更美了」、「保險 買好買滿」。

舒淇也秀出不少在台灣 慶生的美照，看起來相當開心，並寫下生日感言，「謝謝祝福，願世界充滿善與愛」

香港01報導，林熙蕾也在IG秀出與舒淇的合照，並留言表示：「老公生日快樂。下半輩子我還是會繼續陪伴着妳！ love you！ Happy birthday my love」果然閨密是真愛。而舒淇亦在IG分享她們慶祝生日的照片，留言表示：「幸福很簡單，只要你願意 ，放開心境，不鑽牛角尖，便垂手可得。」