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房祖名涉毒殃及處女作 「愛情圖鑑」7次撤檔恐難見天日

娛樂新聞組╱綜合報導
房祖名執導的電影「北京愛情圖鑑」遭7次撤檔，目前看來無上映可能。（取材自Instagram）
房祖名執導的電影「北京愛情圖鑑」遭7次撤檔，目前看來無上映可能。（取材自Instagram）

中國嚴打吸毒藝人，過往包括歌手陳羽凡、李代沫、演員寧財神，以及柯震東、房祖名等曾因吸毒被捕的藝人，先後都徹底消失在幕前；只有房祖名靠著老爸成龍護航，偷渡在成龍主演的電影「鐵道飛虎」中露臉演出，又執導個人導演處女作「北京愛情圖鑑」，然而該片7次撤檔，外界預測恐面臨「永久不得上映」。

據鏡週刊報導，房祖名找來好兄弟陳柏霖主演，還靠成龍人脈拉來謝霆鋒、曾志偉等人客串相當高調；不過該片殺青三年來多次撤檔，年初曾一度悄悄定檔3月12日上映，卻又悄無聲息延後到4月9日，但至今仍未見該片出現在大銀幕上，外界已預測「北京愛情圖鑑」恐將永遠「不見天日」。

房祖名執導的電影「北京愛情圖鑑」遭7次撤檔，目前看來無上映可能。（取材自微博）
房祖名執導的電影「北京愛情圖鑑」遭7次撤檔，目前看來無上映可能。（取材自微博）

「北京愛情圖鑑」遲遲無法上映，外界認為是拜了正於北京市人大常委會審議的「北京市禁毒條例（草案）」所賜。據北京日報報導，該條例提出演藝人員應該主動抵制毒品，建立正面社會形象，有關行業協會應該對會員及其從業人員展開宣傳教育，對於違規者應下懲戒，文化旅遊、廣播電視、電影等部門應加強監管，落實禁毒工作責任。

而北京市司法局長在說明此案時，更提及「全國人大代表朱列玉曾提議，有對娛樂圈涉毒藝人『一次吸毒，終身禁演』」 ；草案也建議增加相應條款，明確要求廣播影視部門、演藝團體及相關單位應當對涉毒人員，特別是知名演藝人員，採取不邀請，或是相關節目、商業廣告不予播出等限制性措施，並明確具體的法律責任。一旦該案通過，在大陸娛樂圈活動的藝人未來若證實涉毒，就有白紙黑字依據無法再出現於幕前，即使如房祖名隱身幕後，作品也沒有播出可能，視同永久封殺。

對於此峻法，對岸網友倒是一致叫好，認為吸毒者不只傷害個人，更對不起許多因為任務而犧牲生命的緝毒員警，吸毒藝人應該永遠消失在娛樂圈， 不得翻身。

北京 電影 導演

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