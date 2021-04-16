王力宏滿臉落腮鬍 變「台版基努李維」

王力宏被許多女粉絲視為白馬王子。（取材自Instagram）

被許多女粉絲視為白馬王子的音樂才子王力宏，向來多以白淨臉龐示人，不過最近卻被好友黑人 （陳建州）出賣私下模樣，照片中的王力宏滿臉落腮鬍，戴著棒球帽，單肩背著包包，黑人拍下這模樣並分享到Instagram上，還寫道：「這個背包客風格很基努李維 （Keanu Levi）⋯」。

王力宏私下始終維持低調甚至有些節儉的生活，早前還被黑人爆料一台車開了13年都沒換過，而且車子滿是刮痕也不去整修。王力宏辯稱這樣在一片車海中，比較快認出自己的車，省了很多寶貴時間。

已四年未推出作品的王力宏，目前熱中於線上教學APP，他不僅線上教唱，偶爾還會當客服，他曾表示依舊持續在創作音樂，也曾透露會和方文山合作，讓粉絲期待。

突然被黑人「出賣」私下模樣，照片曝光短短幾小時，讚數就逼近7000，網友笑稱「鬍鬚張」、「變成John wick了！」、「背包裡都是鉛筆的感覺」、「基努力宏」，還有人說王力宏幕前、私下落差太大「難怪狗仔很難跟到他！」還有網友驚呼：「完全看不出來是王力宏啊！」

此外，粉絲也相當關心新歌進度，直問「新歌寫得怎麼樣了？」