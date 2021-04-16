野生胡歌現蹤 長腿老幹部帥翻超吸睛

有網友近日拍下野生胡歌（右）的工作照。（取材自微博）

中國男星胡歌 近年鮮少有公開活動，被外界調侃是「失蹤人口」，不過近日有網友曝光胡歌參與活動拍攝的現場照，38歲的他一雙長腿超吸睛，走起路來像個老幹部一樣。

綜合媒體報導，微博博主「新浪大文娛」近日曝光野生胡歌照，只見胡歌身穿白色T恤、牛仔褲及黑色外套，簡單穿搭就帥氣有型。該網友也發文大讚：「俯拍鏡頭下，居然都有如此驚人的大長腿！整個人也是氣質超級讚！」

當日拍攝，胡歌看到鏡頭時還露出一點點笑容，他的身邊一直跟著一位戴著眼鏡的男士，胡歌的高個子和獨一無二的氣質，讓他在人群顯得尤為突出。

網友看到路透照，有的誇獎他「是真的實力派氣質男神，帥氣依舊如初」、「大哥好帥」、「畢竟185的個子」，有的調侃他「老幹部氣質愈發突出」，還有網友不解發問「咋這麼像蠟像？」 。

胡歌2004年以「仙劍奇俠傳」男主角李逍遙暴紅，之後戲約不斷，不過胡歌在2006年發生嚴重車禍 ，右臉接近毀容，休息近一年後，在2007年復出，同時，胡歌嘗試不同角色、挑戰舞台劇 ，胡歌在2015年演出古裝劇「瑯琊榜」的「梅長蘇」一角，也讓他再創演藝事業高峰。

不過，胡歌已經很長時間沒拍過劇了，他不僅事業心淡了許多，而且個人感情生活也一點都不著急。此前，有媒體造謠他和楊冪官宣結婚，他直接親自出馬投訴對方，以此證明自己的感情情況。