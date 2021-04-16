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娜扎挽劉以豪 戲外互動超甜宛如戀人

娛樂新聞組／綜合報導
古力娜扎和劉以豪日常生活動態互動頻繁。（取材自微博）
古力娜扎和劉以豪日常生活動態互動頻繁。（取材自微博）

一段大陸藝人古力娜扎和台灣藝人劉以豪親密互動的視頻，近日引起不小熱議，兩人戲外儼然如一對熱戀情侶般甜蜜。

鳳凰網報導，作為熱播劇「十二譚」的男女主，28歲的古力娜扎和34歲的劉以豪在戲中上演一段甜掉牙的曠世愛戀。因為外表養眼，性格般配，大家紛紛感嘆兩人好有cp感。

就在最新的視頻中，不知道古力娜扎和劉以豪是不是入戲太深、互動十分曖昧甜蜜。

畫面中，兩人默契地玩著小遊戲。首先是讓古力娜扎扮演劉以豪身上的雙肩包，她直接從背後緊緊擁抱住劉以豪，頭抵著他的肩膀，表情嬌俏可愛。

據報導，接下來扮演的斜挎包，古力娜扎乾脆直接摟著男方的腰，笑得眼睛瞇起來。

為了扮演腋下包，古力娜扎緊緊地挽著劉以豪的胳膊，臉上止不住的甜蜜。

下一個命題是手拿包，劉以豪伸出自己的手讓古力娜扎將臉放在上面，氣氛十分曖昧。

甜蜜遊戲尾聲時，劉以豪高調地喊出古力娜扎在劇中的名字，並親暱地加上寶寶兩個字，兩人雙手比耶拍了個大合照，四周的濾鏡都是滿滿的愛心，甜度爆表。

除了正常的宣傳劇情，兩人的日常生活動態也互動頻繁。

報導說，視頻曝光後，網友紛紛質疑兩人：「是不是在一起了？這是官宣吧？」

雖然還未有實錘，各種磕糖的粉絲又扒出兩人私下互動的有愛細節，也讓兩人之間的關係更加撲朔迷離起來。

古力娜扎（右）和劉以豪親密的視頻，引起熱議。（視頻截圖）
古力娜扎（右）和劉以豪親密的視頻，引起熱議。（視頻截圖）

台灣

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