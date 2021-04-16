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減肥出問題！黃曉明腸胃不適 虛弱趴在劇場還會心悸

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明透露因為減肥身體出現問題，留下不少後遺症。（取材自微博）
黃曉明透露因為減肥身體出現問題，留下不少後遺症。（取材自微博）

中國藝人黃曉明近日受訪時，透露自己因為減肥身體出現了問題，留下不少後遺症，「腸胃不太適應，也會偶爾心悸。」並呼籲大家不要效仿他的做法。

綜合新浪娛樂、網易娛樂報導，「戴假髮的人」導演董越也曾在微博發文表示，黃曉明為了新劇節食，好幾次都虛弱地趴在劇場的道具上面，讓他看了很心疼難受，「這份榮譽他值得擁有。」

據悉，為了更好貼合「戴假髮的人」中角色，黃曉明一直在努力減肥，他曾自曝導演要求他瘦30斤。因為黃曉明的減肥方法是斷食療法，時間太趕，他坦言自己因為減肥現在經常會腸胃不舒服，偶爾還會有心悸等症狀。

43歲的黃曉明當天造型精緻，髮型精心打理過，但滿臉鬍子未刮，相比之前，他又瘦了很多，臉頰都瘦到凹陷進去。

據悉，黃曉明最近一直在減肥，嚴格控制體重，他當天吃的酢醬麵裡幾乎全部都是蔬菜，麵條只有一點點，黃曉明看到後無奈地說，這頓飯的量也太少了，完全不夠吃。

等他把一整碗菜都吃完也沒吃飽，旁邊的助理遞給他一瓶蔬菜汁，讓他墊墊肚子，黃曉明則露出一臉無奈的表情。

網友們紛紛留言調侃，減肥對所有人來說都很困難，而且黃曉明的減肥餐看上去是專人定製的，色香味俱全，味道應該比一般的減肥餐要好很多，不過也有人覺得黃曉明瘦得過頭了，現在完全就是一個大叔樣，還是胖點好看。

導演 中國 劇場

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