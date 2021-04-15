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討對方開心 林峯、張馨月認同婚姻需演技

娛樂新聞組／綜合報導
林峯、張馨月自結婚以來受到不少質疑聲音。（取材自微博）
林峯、張馨月自結婚以來受到不少質疑聲音。（取材自微博）

港星林峯同張馨月自結婚以來飽受輿論壓力，尤其女方更遭到不少言論攻擊，令林峯相當心痛，因此兩人攜手參加內地真人秀「妻子的浪漫旅行」第5季，希望透過節目，讓觀眾看到張馨月的好。

香港01報導，此次的第一站是四川成都，夫妻們率先合體旅行。哪知道未上車前就面臨考驗，需要回答「你覺得婚姻裡面需要演技嗎」，如果答案一致便可以搭同一輛車，反之則分開搭車。在這個問題上，林峯同張馨月非常同一，認為多多少少「需要演技」，目的是為了對方開心。

入住民宿後，晚餐期間講起夫妻之間第一次愛上對方的時刻，林峯表示因張馨月的一位閨密是他的fans，有一次女方帶這位朋友來見他，林峯便請了她們吃飯，事後他覺得張馨月幫閨密追星很仗義，還大方承認是自己追求的張馨月。

張馨月笑言自己的父母一開始都不贊成，但透露有一次林峯帶早餐去探望自己同媽媽，由於媽媽胃不舒服，吃了幾口之後就沒再吃，結果林峯把剩下的吃完了，令張媽媽覺得他很實誠，自己吃過的東西，林峯都不嫌棄，然後還餵張媽媽吃飯，對長輩關懷備至。正因這個舉動，將張媽媽的心融化了。

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