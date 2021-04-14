被肖戰尊稱大師 辰亦儒嘆不好當

辰亦儒演出武俠奇幻劇「斗羅大陸」，打破大師「白髮蒼蒼」形象。(圖：LiTV、辰亦儒提供)

男星辰亦儒在奇幻武俠劇「斗羅大陸」中飾演偶像肖戰的師傅，打破一般大師「白髮蒼蒼」形象，被讚有創意。

辰亦儒談起「大師」條件，除了有智慧外，還要有好氣色與好體力，他表示接下劇中「大師」角色挺辛苦，在台詞上下了很多功夫準備：「回想起當時最難的，是我和肖戰的第一場對手戲，我們在一條很長的走道上對話，我除了要說明肖戰那個角色的天賦異稟外，還要解釋入門規範，因為走道很長，台詞又很多，還要配合鏡位，因此來回走了很多次，讓我有種『永無止境，源源不絕』感。」

聊到與肖戰的合作，辰亦儒讚賞他的敬業，表示肖戰把劇中的唐三一角揣摩恰如其分，「戲外我們是哥兒們，戲裡則是宛如朋友般的師徒相稱，與他合作很開心；我們拍攝前做很多溝通，畢竟不能讓我倆師徒在鏡頭前有失面子啊…哈！」

說到飾演大師，現實生活中，辰亦儒表示想當自己的徒弟可不容易，如果遇到不會唱歌卻很努力的平凡孩子，資質顏值好卻不認真的孩子，這兩種小輩同時出現，他會捨棄誰？辰亦儒說：「我兩個都收。因為好的老師要因材施教，而不是做選擇。」

「斗羅大陸」劇中有不少武打動作，對辰亦儒來說可謂駕輕就熟，堅持自己上陣的他說：「之前拍戲也很常吊鋼絲，所以會特別小心某些動作，但難免有些皮肉傷，反而我比較擔心其他演員，因為他們的打戲更多。」