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偶像團體私生飯闖飯店 吃剩食、聞口罩還喊香

娛樂新聞組╱綜合報導
「TNT時代少年團」飽受私生飯騷擾。(取材自微博)
「TNT時代少年團」飽受私生飯騷擾。(取材自微博)

私生飯的誇張行為不僅讓明星避之唯恐不及，連一般人也常驚呼「太超過！」內地男團「TNT時代少年團」團長馬嘉祺前陣子清明返鄉才被跟蹤，沒想到現在又爆出他們入住的飯店遭入侵，而且私生飯還吃了剩下的東西。

ETtoday報導，微博近日瘋傳一名網友的朋友圈照片，可以看見該網友疑似跑進了「TNT時代少年團」的飯店房間，還發出多則動態說「口罩好香」、「果然你們是一起睡的，大床房」、「嘻嘻被我們抓到啦」。不只拍下房間構造和食物，還拍下軟糖說「吃了，你們隨意」。

報導指出，「TNT時代少年團」於2019年出道，是TFBOYS的師弟團，目前成員皆不到20歲，是名符其實的「小鮮肉」男團。近日微博瘋傳18歲的隊長馬嘉祺返鄉祭祖，遭到私生飯跟蹤，驚恐的故事讓許多網友嚇壞。

一段長達2分鐘的影片中，可以看到他穿著粉色上衣追著私生的車跑，車內則是傳來女子聲音，急促地催促司機「師傅先走」。另還有私生飯在車內對話「我怕你啊，馬嘉祺」、「他X的」。

此事曝光後立即在網路造成熱議，歌迷紛紛狂罵「打擾到人家隱私還這麼囂張」、「氣到頭皮發麻了」、「私生不是飯，是犯罪」、「請給偶像一點空間好嗎」。

微博 隱私

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