59歲劉德華為何不老 看他吃的晚餐就知道

劉德華公開私下用餐菜色，自律的吃法，讓不少人驚呼「難怪不會老」。(取材自微博)

59歲的港星劉德華縱橫演藝圈40年，外貌依舊凍齡、帥氣，他究竟如何保養也引發外界好奇，他近日難得曝光私底下用餐菜色，自律的吃法，也讓不少人驚呼「難怪不會老」。

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劉德華在社交平台上分享一段用餐影片，是他當天的晚餐，影片可見他把食物一一取出、擺放整齊，細嚼慢嚥進食，雖然劉德華的餐點全是素食，但仍可看出全都經過仔細調配，符合一天要有的營養均衡，就連米飯也不馬虎，是摻雜了糙米的健康米飯，可說是相當健康。

而桌上的菜量並不算多，他也沒有全部吃完，只吃一半就結束用餐，讓不少人直呼「吃得好少喔」、「連用餐這麼自律，難怪不會老」、「一般人這樣吃不覺得香，但看華仔吃卻覺得超級香」。

其實因為妻子和女兒都是素食主義者，劉德華「不好意思在家吃葷食」，因此自2013年開始跟著改變飲食習慣，「基本上是一連吃3頓穀類食品，原味乳酪和少量白煮雞肉」，並表示全年這樣吃。他對飲食相當堅持，30年來也沒喝過任何冷飲，他認為「熱飲有助血液循環，不容易老」。

劉德華保養得宜，還曾在演唱會秀出超狂八塊腹肌，他不只身材維持得好，黑髮依然茂密，完全不輸現在的新生代男星，稱他為「不老男神」當之無愧。