我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

59歲劉德華為何不老 看他吃的晚餐就知道

娛樂新聞組╱綜合報導
劉德華公開私下用餐菜色，自律的吃法，讓不少人驚呼「難怪不會老」。(取材自微博)
劉德華公開私下用餐菜色，自律的吃法，讓不少人驚呼「難怪不會老」。(取材自微博)

59歲的港星劉德華縱橫演藝圈40年，外貌依舊凍齡、帥氣，他究竟如何保養也引發外界好奇，他近日難得曝光私底下用餐菜色，自律的吃法，也讓不少人驚呼「難怪不會老」。

>

劉德華在社交平台上分享一段用餐影片，是他當天的晚餐，影片可見他把食物一一取出、擺放整齊，細嚼慢嚥進食，雖然劉德華的餐點全是素食，但仍可看出全都經過仔細調配，符合一天要有的營養均衡，就連米飯也不馬虎，是摻雜了糙米的健康米飯，可說是相當健康。

而桌上的菜量並不算多，他也沒有全部吃完，只吃一半就結束用餐，讓不少人直呼「吃得好少喔」、「連用餐這麼自律，難怪不會老」、「一般人這樣吃不覺得香，但看華仔吃卻覺得超級香」。

其實因為妻子和女兒都是素食主義者，劉德華「不好意思在家吃葷食」，因此自2013年開始跟著改變飲食習慣，「基本上是一連吃3頓穀類食品，原味乳酪和少量白煮雞肉」，並表示全年這樣吃。他對飲食相當堅持，30年來也沒喝過任何冷飲，他認為「熱飲有助血液循環，不容易老」。

劉德華保養得宜，還曾在演唱會秀出超狂八塊腹肌，他不只身材維持得好，黑髮依然茂密，完全不輸現在的新生代男星，稱他為「不老男神」當之無愧。

劉德華公開私下用餐菜色，自律的吃法，讓不少人驚呼「難怪不會老」。(取材自微博)
劉德華公開私下用餐菜色，自律的吃法，讓不少人驚呼「難怪不會老」。(取材自微博)

上一則

奧斯卡邀去年得主頒獎 自豪「瓦數高，得戴太陽眼鏡」

延伸閱讀

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
影／劉德華抖音教打領帶 吸200萬人觀看

影／劉德華抖音教打領帶 吸200萬人觀看
劉德華點解會荒誕起來？

劉德華點解會荒誕起來？
還沒攻蛋開唱計畫 華仔抖音聊「隔離日常」

還沒攻蛋開唱計畫 華仔抖音聊「隔離日常」

熱門新聞

謝霆鋒(左)被拍到牽著王菲的手走出餐廳。(取材自微博)

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

2021-04-06 02:26
黃樹棠（左）和吳孟達（右）當年都有在「楚留香」軋一角，如今已先後離世。（微博）

吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世

2021-04-09 21:47
李連杰去五台山祈福，看起來略顯憔悴。(取材自微博)

李連杰上山祈福一臉憔悴 出門不帶錢 2億家產全給妻女

2021-04-10 03:29
徐睿知充滿魅力，非常符合「雖然是精神病」劇中人設。圖／Netflix提供

魔女專吃男神 徐睿知拿下金秀賢 超狂情史起底

2021-04-12 19:20
宋慧喬現在狀態極佳。圖／摘自IG

宋慧喬拍戲現場照流出 39歲狀態震驚全網

2021-04-11 12:01
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。（取材自微博）

張恒說過上百次「打死你」？反咬兒子見到鄭爽哭40分鐘

2021-04-07 02:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見