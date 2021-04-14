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喜歡王菲卻拒加好友 岳雲鵬：遠遠看著就好

娛樂新聞組╱綜合報導
王菲。(取材自Instagram)
王菲。(取材自Instagram)

男星岳雲鵬擅長相聲，也經常現身各大綜藝節目，獨具特色的個人魅力頗受觀眾青睞。他近日在節目中透露，從小就是天后王菲的忠實粉絲，進入娛樂圈後終於有機會碰到對方，對方更曾主動表示要交換聯絡方式，但他當下卻拒絕了。

ETtoday報導，岳雲鵬日前在節目「初入職場的我們」中提到，從小就特別喜歡王菲，進入演藝圈後，終於有機會和偶像同台，王菲得知他是忠實粉絲，某次就私下透過人傳話問他要不要交換聯繫方式，主動表示願意和他交個朋友。

沒想到，岳雲鵬直接回絕了王菲的交友提議。新浪娛樂報導，岳雲鵬認為和兩人不需要刻意透過加好友來建立關係，「我覺得聯絡方式，不是我們之間的一個橋梁」，強調「我只要遠遠看著她就好」，就這麼保持偶像和粉絲該有的距離即可。

面對喜愛的偶像，岳雲鵬理智的舉動廣受網友好評，紛紛稱讚他是「追星模範生」、「我的天啊，榜樣」、「追星就是喜歡那種遙不可及的感覺啊」，要「私生飯學一學」。

不過也有不少粉絲笑說「對不起，給我加吧，我不要臉」、「遇見王菲誰能理智」、「給我我加，哪怕一輩子不說一句話我都加」、「反正我也沒這個機會」。

岳雲鵬從小就是王菲的粉絲。(本報資料照片)
岳雲鵬從小就是王菲的粉絲。(本報資料照片)

王菲

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