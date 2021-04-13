Angelababy 爆被劉嘉玲封鎖？本尊回應了

劉嘉玲因換微信帳號讓Angelababy誤會被拉黑。（取材自微博）

Angelababy（楊穎）近期在中國 節目「王牌對王牌」裡，自爆曾被劉嘉玲拉黑，以為自己說錯什麼話，相當錯愕，也引發兩人不合傳言。13日劉嘉玲在上海出席活動，也親自回應此事。

Angelababy 當時在節目中被問到「遭圈內好友拉黑（黑名單）了會怎麼辦？」她坦言確實遇過這種情況，提到過年時在三亞遇到劉嘉玲，兩人聊得很開心，Angelababy 回去後傳了新年訊息給對方，卻顯示「對方已不是你的好友」，讓她很錯愕，擔心是不是自己在聊天時說錯話，不過她表示後來有個朋友詢問劉嘉玲，對方大笑後回應：「哈哈哈我換微信 了。」才知道是一場誤會。

劉嘉玲因換微信帳號讓Angelababy誤會被拉黑。（取材自微博）

近日，劉嘉玲出席活動時，又被問到此事，她透露「我只通知平時有聊天的，那種幾年在微信上沒有交流的，哈哈哈，我可能就忘了」，也表示常換微信帳號，所以很多朋友都忘記加回去。劉嘉玲提到事後有在上海碰到Angelababy的經紀人，拿到了對方的微信帳號，她有傳訊息告知Angelababy以及忘記通知的朋友知會，並表達歉意。

來源：中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang STV Official Channel