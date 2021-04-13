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AngelaBaby爆「賤賣夫妻豪宅」 有碼頭停機坪+百坪花園

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy（右）被爆低價出售豪宅，引發網友猜測是不是要和黃曉明離婚分產。（取材自微博）
Angelababy（右）被爆低價出售豪宅，引發網友猜測是不是要和黃曉明離婚分產。（取材自微博）

演藝圈銀色夫妻黃曉明和Angelababy的離婚傳聞近期甚囂塵上，近日又有網友爆料Angelababy低價出售豪宅，只賣3700萬人民幣（約354.5萬美元），又被懷疑與婚變有關。

綜合媒體報導，網友曬出截圖，根據圖上的介紹，這套豪宅位於武漢長島別墅區，屬於一線湖景房，672平方公尺（約204坪）的豪宅還附帶花園1500平方公尺（約453.75坪），並包含兩個私人碼頭、停機坪、以及四人管家，配置可謂豪華。

不過這麼豪華的房僅售3700萬元，讓爆料網友說如此「低價變賣」，「明星果然就是不差錢」；網友還質疑，夫妻倆是否準備離婚分財產。不過，另有網友聲稱從房仲友人口中獲知這棟豪宅真的在賣，但不確定是不是黃曉明和Angelababy持有。

Angelababy被爆低價出售豪宅，引發網友猜測是不是要和黃曉明離婚分產。（取...
Angelababy被爆低價出售豪宅，引發網友猜測是不是要和黃曉明離婚分產。（取材自微博）

黃曉明、Angelababy名下房產大多集中在上海、北京、香港或是老家青島，從未傳出有豪宅在武漢。Angelababy曾曬過媽媽在客廳泡腳的照片，意外曝露上海豪宅內部，包括巨型貓籠、大片落地窗，可以眺望知名地標「東方明珠塔」及外灘風景。

黃曉明、Angelababy對於婚變傳聞一向不多做解釋，但網友仍不斷腦補，先是Angelababy於情人節發文，被外界猜測暗指對方出軌。後來，黃曉明被捏造去參觀夜總會，工作室不得不發表聲明反駁謠言；然而樹欲靜風不止，Baby的粉絲一股腦跑到黃曉明的評論區攻擊，黃曉明粉絲們也開始反擊。

武漢 長島 北京

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