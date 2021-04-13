復出試水溫？高雲翔沉寂5個月發微博：我回來了

高雲翔時隔5個月後首度現身，有網友猜測他是不是要回歸娛樂圈。（取材自微博）

2018年捲入性侵 疑雲的演員高雲翔 ，官司纏訟2年終於獲判無罪，他日前在沉寂5個月後首度更新微博 ，曬出一張自拍寫道「hei，好久不見了。我回來了」。網友紛紛猜測，他是否準備回歸演藝圈。

貓眼娛樂報導，從照片中可以看出高雲翔身穿黑色皮衣，內搭黑色高領上衣，戴著棒球帽和墨鏡，臉上還戴著笑容；他乍看比以前曬黑許多，雖然心情看似很好但是狀態有些憔悴。這是他時隔五個月在微博的新動態，五個月前他將自己的頭像從個人獨照變成父女合照。

很多網友看到高雲翔曬出的照片後評論：「失踪人口回歸，加油，一定要做一個好父親」，還有網友表示「好久不見，永遠歡迎回來，一切都會越來越好」。

高雲翔於2002年出道，出演的第一部電視劇是「壯志雄心」，之後憑藉帥氣外表和精湛演技走紅，並因夯劇「芈月傳」中的「義渠王」一角暴紅。

網易娛樂報導，高雲翔與董璇在2011年結婚，育有一女。但高雲翔在2018年於澳洲拍戲時被指控性侵鬧得滿城風雨，兩人也於2019年離婚。據報導，當時高雲翔被限制人身自由，無法回國，董璇通過訴訟單方面完成離婚；此後，她與小9歲的蘇小玎傳出緋聞，兩人在和其他好友一起聚餐時被拍到舉止親密，但董璇並沒有回應戀情傳聞，仍處於單身狀態。