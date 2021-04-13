張雨綺2度離婚後爆「姐弟戀」 與95後鮮肉挽手回家

張雨綺被拍到與小8歲小提琴手李柄熹手挽手同回公寓，疑似戀情曝光。（取材自微博）

在綜藝「乘風破浪的姐姐」第一季中表現亮眼的女星張雨綺，近日被拍到疑似有新戀情，而且還是姐弟戀；她與小8歲小提琴手李柄熹被媒體直擊手挽手回公寓，互動親密，引發關注。張雨綺過去兩段婚姻都離婚收場，因此被吐槽選男人的眼光不好，不過這一次網友卻都稱讚她的眼光變好。

網易娛樂報導，張雨綺近日被拍到和李柄熹從便利店出來後，張雨綺自然地挽上對方的手臂，兩人走到拐角處時，李柄熹也摟了張雨綺的腰。後來張雨綺走在前面玩手機 打電話時，李柄熹就乖巧地跟在後面，兩人一起走進公寓樓後，張雨綺又挽了李柄熹的手臂。

張雨綺被拍到與小8歲小提琴手李柄熹手挽手同回公寓，疑似戀情曝光。（取材自微博）

據悉，李柄熹出生於1995年，今年25歲，畢業於中央音樂學院。張雨綺曾在「姐姐的愛樂之程」中與李柄熹有過合作，當時張雨綺演唱玄彬的「那個男人」，同台演奏的小提琴手就是李柄熹。兩人此前還被扒出穿同款外套。

貓眼娛樂報導，張雨綺曾在一場頒獎典禮上大膽發言：「我現在也是有粉絲的人了，希望明年不會塌房。」此次她被曝出戀愛緋聞，有很多粉絲調侃：「姐姐，你的房子是沒塌，我的咋就塌了呀！」「姐的戀愛消息太突然，小心臟受不了。」

張雨綺出道多年，除了事業發展頗受關注外，情史也因過於坎坷而備受爭議。她在24歲嫁給大22歲的導演 王全安，4年後老公出軌而離婚。第二任老公是認識70天就閃婚的袁巴元，兩人並育有龍鳳胎，無奈最終仍已離婚收場。

張雨綺在「脫口秀大會」談到感情狀態，「外國朋友經常跟我開玩笑，不離三、四次婚都不能進好萊塢 ，我現在一點都不擔心我的婚姻，我比較擔心好萊塢。」她還說自己的外表被靈魂拖累，「我看男人的眼光不是很好，男人看我的眼光更不好」。