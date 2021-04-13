汪小菲連線女直播主裝不熟、爆粗罵網友…隔天酒醒道歉

汪小菲開直播爆粗口，他事後道歉。（取材自微博）

女星大S的老公汪小菲日前深夜直播爆粗口，疑似喝醉酒，甚至被爆料與女直播主相識並曾一起喝酒後，隨即翻臉裝不認識，引發網友議論紛紛。

「噓！星聞」報導，汪小菲日前晚上與一名女直播主連線，聊天過程中，身旁的友人突然說出女直播主的真名，還表示以前曾在成都一起喝過酒。不過這女直播主則表示並不認識對方，隨後汪小菲又開直播稱他不認識那位女直播主，要網友別去罵人。

不知是否因為有些喝醉，汪小菲對於網友留言質疑感到不滿，竟直接爆粗口。汪小菲隔天中午對於昨晚在直播時爆粗口道歉，「對昨晚的事情實在抱歉，可能隔離太久了出來喝了點就有點兒放飛自我了」，同時他也再度澄清不認識那位女直播主，「我就是隨意開了一下直播碰到了那位女士，從來都沒見過也不認識。結果我朋友莫名其妙認識她，聊了一會兒。」

另據網易娛樂報導，網友對此紛紛評論，認為汪小菲的行為不妥當，在直播間都能公開爆粗口，很難想像他日常是如何對待大S的；還有網友認為汪小菲和女直播主在直播間連麥後又稱不認識，但大家都錄音了，場面尷尬。