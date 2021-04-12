名下火鍋店砸傷食客 陳赫賠錢、發聲明道歉

天花板掉落現場一片狼藉。（取材自微博）

近日，有網友稱在中國 男演員陳赫火鍋店用餐時被掉落的天花板砸傷、燙傷，火鍋店官方及陳赫本人發文致歉，已和顧客達成和解，對受傷顧客進行賠付，安全問題全面排查整改。陳赫轉發道歉聲明致歉稱「全面排查整改，安全問題決不姑息。」

網易娛樂報導，近日，兩名杭州顧客到陳赫火鍋店店點完菜後還沒有開吃，就被掉落下來的天花板給弄傷。女顧客被砸傷了頭部和手部，而男顧客則被天花板砸翻的火鍋鍋底給燙傷。受傷的顧客希望陳赫的火鍋店賠償七、八萬，但是火鍋店店長覺得賠償要求過高，承受不了，表示只願意拿出4萬元（人民幣，下同，約6130美元）賠償，雙方一度僵持不下。

另據ETtoday報導，陳赫經營的火鍋店在聲明中解釋，這起事故發生在3月11日，分店天花板上的石膏塊突然脫落，導致兩名客人受傷，「事發後，我方第一時間將顧客送往其意向的醫院治療，並先後五次陪同治療，支付相關費用。」公司除了到出事店面進行全面排查，在受到這次事故的教訓之後，也特地找人到所有分店檢查安全問題。

因為天花板掉落事故，被砸到頭、臉的女性客人右手骨折，男性客人則是被熱湯燙傷臉部，雖然現在水泡已經消掉，但臉上仍留有清晰的疤痕。原本受害者和分店店長談不攏賠償金，導致這起事件鬧上新聞版面，不過公司表示雙方已經在10日達成和解，當場就將賠償金額交給了受害客人。

陳赫作為火鍋店投資 者之一，也在微博 轉發了道歉聲明，並公開表示：「再次向兩位顧客深表歉意，全面排查整改，安全問題絕不姑息！」但網友反應仍正反不一，有人誇「及時道歉改正就是好老闆」，有人則斥責「這種東西不是道歉能解決的」、「心裡的陰影估計是一輩子」。