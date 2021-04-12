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劉濤自稱草根演員 羨慕老鄉鄧超考上中戲

娛樂新聞組／綜合報導
劉濤對於自己沒有上過表演大學，覺得十分可惜。（取材自微博）
劉濤對於自己沒有上過表演大學，覺得十分可惜。（取材自微博）

中國綜藝節目「我是女演員」日前曬出一段未播內容，其中擔任教導主任的劉濤的發言也是引發了網友們的熱議。

在節目中的採訪中，42歲劉濤自稱為草根演員，她說：「我覺得我代表的是，所謂『草根』一類」。

貓眼娛樂報導，她直呼自己沒有上過表演大學覺得很可惜，還開玩笑地說「我不能說是女版王寶強吧，但是我確實也是在電影製片廠門口等過機會的人」。

據報導，同時劉濤還對自己的老鄉鄧超羨慕不已，在認識鄧超的時候就驚呼道「哇，你怎麼考上中戲的，我覺得在我們省裡都不可能」。

劉濤的這一席話也是得到了網友們的認可，有網友表示「說得很中肯啊。好多人上不了的夢想學府，往往很珍惜，看不了不珍惜的人。」還有網友則說道：「你是演員啊。態度決定一切。」

在當演員之前，劉濤曾經是一名文藝兵，從沒有上過表演大學也沒有系統地學過表演，不過她的演技卻非常好，出演過很多經典的作品。

小時候的劉濤家境很一般，家裡子女眾多，生活得很是清貧，這也讓劉濤早早地就開始分擔家裡的重擔。在高二那年去上了軍藝，在當文藝兵的三年裡條件很是艱苦，但她還挑戰了小品、相聲、舞蹈和音樂劇。

劉濤 鄧超 中國

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