梁朝偉漫威造型曝光 網友：像「功夫」中的裁縫佬

梁朝偉在「上氣」的大反派造型曝光，但有網友指像「功夫」中的「裁縫佬」。（取材自微博）

漫威英雄電影 「上氣」（另譯：尚氣）自公布梁朝偉飾演大反派，就一直備受討論，雖然細節保密到家，但近日有網友發現電影推出公仔及玩具，因此梁朝偉的造型也意外曝了光，卻惹來一陣批評。

梁朝偉飾演的「滿大人」傅滿洲是主角的父親，是全片的大反派。但先前傳出擔心觸碰部分影迷的敏感神經，角色名改名為「文武」（Wenwu）。而從流出的公仔造型可見，此角色手戴鐵環、藍黑盔甲，有人認為神似「功夫」中洪家鐵線拳的裁縫。

大多數網友都不太滿意梁朝偉的造型，有人說他與台灣 綜藝天王吳宗憲撞臉，還有人說他手臂戴的「十環」，與電影「功夫」內耍洪家鐵線拳的「裁縫佬」趙志凌同出一轍。

中時電子報報導，「搜狐號彪說娛樂」近日分享周星馳 與梁朝偉年輕時的故事，兩人都視李小龍為偶像，某天要去看電影「猛龍過江」，梁朝偉不慎騎自行車撞到周星馳，到戲院後又發現彼此的座位買在鄰位，相談甚歡後成為無話不談的好友；在周星馳鼓吹下，梁朝偉辭去賣家用電器的員工一職，一起報名TVB藝人培訓班，面試官請他們合作悲劇戲碼，天生有憂鬱眼神的梁朝偉輕鬆過關，但天生帶喜感的周星馳卻落選。