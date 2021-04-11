李連杰臉色蠟黃 五台山祈福 網友：病了嗎？

李連杰去五台山祈福，看起來略顯憔悴。（取材自微博）

57歲的「功夫皇帝」李連杰 近年多次傳出健康狀況不佳，更曾受甲狀腺機能亢進所擾，需服藥控制病情，也多次被拍到滿頭白髮照。日前他被拍到上五台山祈福，模樣竟顯得略為憔悴，讓不少網友很擔心，「希望他保重身體」。

綜合媒體報導，李連杰是演藝圈中非常著名的藏傳佛教徒，曾多次前往青藏地區修行。日前他低調現身五台山祈福，照片中，只見他穿著黑色外套，看起來相當樸素，完全沒有巨星光環。他坐在文殊洞內，雖已將頭髮染黑，看起來較為年輕，不過頭髮被風吹亂，再加上臉色蠟黃，原本消瘦的臉蛋，這次顯得有些浮腫，看起來十分憔悴。

不少網友看了都相當驚訝，「你不說是李連杰，還真看不出來」、「這應該是生病了」、「這把年紀別硬撐，應該享福了」，也有網友指出，認為李連杰應該是因為爬山後較為疲累。

李連杰近年來曝光，大多以低調、簡樸的形象示人。他曾表示，早已將高達20億港幣（約2.5億美元）的家產全給妻子利智管理，他出門不帶錢包也沒信用卡 ，「我連出門買個珠子，都要打電話說：助手，你有錢嗎？」更表示自己都不知道錢在哪裡，只有太太知道。