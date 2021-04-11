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官宣戀情…王子文曬恩愛 為他改英文名

娛樂新聞組／綜合報導
王子文曬出合照，官宣與吳永恩新戀情。（取材自微博）
王子文曬出合照，官宣與吳永恩新戀情。（取材自微博）

中國女星王子文最近出演戀愛綜藝「怦然再心動」頻頻搶占媒體版面，之前她公布自己有孩子，轟動一時；近日她又官宣新戀情，曬出與節目中認識的吳永恩合照，並配文「AW❤️AW」。網友們紛紛送上祝福，希望她「每一次決定都是發自內心的，只要自己幸福就好」。

綜合媒體報導，照片中，王子文高調秀恩愛，一臉嬌羞地躺在對方懷裡，滿臉都是幸福的笑容。配文的「AW❤️AW」，王子文原本的英文名字是「Eva」伊娃，為了呼應吳永恩的英文名字「Andrew」安德魯，特意改成「Ava」。

看到王子文官宣戀情，不少網友大喊「太甜了」。眾多明星也在評論區留言，白冰表示：「要幸福哦。」張馨予則寫到：「湖南衛視真的是好紅娘，祝福。」

王子文與吳永恩在「怦然心動」中的互動就已非常甜蜜，兩人因為綜藝節目而相識相戀。之前女方坦白自己有一個七歲的兒子，男方則是緊緊擁抱她，表示自己並不介意，而且覺得她很勇敢。

私底下，他們多次約會被網友偶遇，前段時間兩人還同遊三亞，不過當時只是網友猜測，兩人並沒有大方承認戀情。

網傳吳永恩比王子文小六歲，並且還是富二代，家庭身分非常不簡單，而在節目中他的言行舉止也非常有教養。

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