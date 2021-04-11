選女演員變選妃？劉濤新節目 男導師太多挨轟

真人秀綜藝「我是女演員」的導師只有劉濤是女性，其餘皆是男性。（取材自微博）

真人秀綜藝「我是女演員」日前官宣陣容，將由潛力小花旦與導師團共同演繹古裝影視片段。日前導師陣容出爐，除劉濤 以外，其餘八位嘉賓全是男演員，且大部份演技平平，被質疑如何擔任「導師」一職？而且要選女演員，但只有一名女導師，有網友吐槽：「是要選妃嗎？」

香港 01報導，「我是女演員」的導師陣容包括：劉濤、張曉龍、嚴屹寬、鄭元暢、李治廷、百克力、張鐵林、張哲瀚、龔俊。其中張曉龍曾在「甄嬛傳」中飾演太醫溫實初，同時也是中央戲劇學院副教授、碩士導師，是古裝劇專業禮儀指導，擔任導師絕對夠格；張鐵林是老戲骨，通常古裝劇多演皇帝，可惜風評不太好，尤其情感方面負面新聞不斷，實在不太適合擔任導師。

其他幾人，嚴屹寬雖然相貌出眾，但演技平平；鄭元暢一直演偶像劇，未能轉型；李治廷出道多年，除了「武媚娘傳奇」之外，基本無其他代表作；張哲瀚、龔俊憑藉「山河令」暴紅，前者演技尚可，後者演技木訥，不得不懷疑請這兩位做導師是為了節目熱度。而百克力只是一位主持人，且工作能力備受質疑，在主持今年的「微博 之夜」時烏龍不斷，遭到網友瘋狂攻擊。

網友認為，既然是選女演員，就應該讓女導師主導，男演員以嘉賓形式提供一些不同的視角即可。有網友吐槽，「女演員需要這麼多男導師嗎？有的能當老師嗎？」「教她們如何男性凝視？」「男人又來指指點點女人了，真討厭，擱這選妃呢」。