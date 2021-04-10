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「楚留香」胡鐵花才走 中原一點紅也病逝

娛樂新聞組╱綜合報導
黃樹棠飾演的「中原一點紅」（左）與吳孟達的「胡鐵花」（右），皆令武俠劇迷念念不忘。(取材自微博)
黃樹棠飾演的「中原一點紅」（左）與吳孟達的「胡鐵花」（右），皆令武俠劇迷念念不忘。(取材自微博)

在港劇「楚留香」中飾演「中原一點紅」、「我和殭屍有個約會」系列中飾演「求叔」何應求的香港男星黃樹棠，享年77歲。令人唏噓的是「胡鐵花」吳孟達2月27日才因癌症病逝，「一點紅」黃樹棠也不敵癌魔，兩位大俠相繼揮揮衣袖，千山一人獨行。

黃樹棠擔任配音員的兒子黃榮璋10日在臉書曝光一張父子照，寫道「我最愛最尊敬的爸爸，沒有痛，安靜安祥的離去了。」

黃榮璋還向父親說道：「慶幸可以陪您行走最後的一段路，我慶幸我可以有機會孝順您服侍您，我慶幸我可以在您強壯臂彎下成長。多謝您，爸爸，我愛您。我會乖，我會照顧好自己，您放心離去吧。」網友也留言悼「一路好走」。

黃樹棠曾在2017年確診罹患大腸癌，經過手術後漸漸康復，但在今年3月又傳肺癌病危，則由兒子曝光過世消息。

而他早年與吳孟達一起演出港劇「楚留香」，吳孟達演出「胡鐵花」，黃樹棠飾演「中原一點紅」，兩人角色都堪稱經典，令武俠劇迷念念不忘，沒想到卻在今年相繼病逝。

黃樹棠飾演的殺手一點紅偏激火爆，但守承諾重義氣，跟他真實個性很接近。他早年曾與TVB鬧不合，之後轉往亞視十多年；亞視沒落後，他先後去過星馬泰發展。他上一次公開露面，是去年2月香港動作特技演員公會新春團拜，當天他還獲頒「傑出貢獻獎」。

黃樹棠。(取材自臉書)
黃樹棠。(取材自臉書)

吳孟達 香港 癌症

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