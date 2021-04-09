遭2陌生男跟踨 邢菲怒喊：請停止這種惡劣行為

邢菲自爆在劇組被兩名陌生男子跟蹤。（取材自微博）

演出「致我們暖暖的小時光」走紅的中國 藝人邢菲，近日發文透露自己在劇組被兩名陌生男子跟蹤 ，對方幾次開車從片場跟蹤她到家樓下，甚至曾想尾隨她和助理上樓，結果碰到另一工作人員扭頭跑了。

綜合鳳凰網、網易娛樂報導，邢菲向這兩名男子喊話，「不知道你們到底跟了我多久，也不知道你們到底想做什麼，不管是出於什麼目的，我都希望你能停止這種惡劣行為！」

據報導，邢菲近日發文表示自己被兩個陌生男子跟蹤，「第一次是司機發現的，他們開車進了小區地庫跟我到電梯口，想看我們去了幾層，被司機師傅發現之後趕走。本以為這個事就這麼過去了，沒想到沒過兩天，在片場我們又看見了他…工作人員上前問詢問，他說自己是隔壁劇組的只是來看看。」

邢菲稱這兩天又遭到數次跟蹤，還好工作人員及時報警。

報導說，最後邢菲提醒網友們，出門在外一定隨時保持警惕，多留意周遭環境，遇到可疑的事情及時尋求他人或警察 的幫助，千萬要保護好自己。

氣質清新、笑容甜美的邢菲是新生代演員，曾主演青春校園愛情劇「致我們暖暖的小時光」收穫不錯的口碑和人氣，並獲得第26屆華鼎獎中國當代題材電視劇最佳女演員提名 。