Angelababy弟弟楊帆顏值高 傳要參加選秀

Angelababy的弟弟楊帆傳出將要參加選秀出道。（取材自微博）

中國 明星帶著弟弟、妹妹出道的不少，包括范冰冰和弟弟范丞丞、孫儷和妹妹孫艷。近日，網曝Angelababy的弟弟楊帆也將要參加選秀出道。爆料網友聲稱，楊帆正在練習唱跳，之後會成為練習生。

貓眼娛樂報導，楊帆出生於1996年，目前就讀於南京大學商學院，是位名副其實的學霸。由於父親身上有著四分之一德國 血統，楊帆看上去比姊姊更有混血基因。他的長相非常帥氣，濃眉大眼超青春，五官棱角分明，和嫩模時期的Angelababy很像，有著潮男的氣質。

網友看了Angelababy和楊帆的姊弟合影，紛紛留言表示弟弟長得和Angelababy出道以前好像，尤其是嘴巴、眼睛兩個部位。有很多網友都覺得楊帆更像泰國 人，懷疑他有泰國血統。

早前就曾有網友喊話，希望楊帆進入娛樂圈，不要浪費了高顏值。也有網友覺得楊帆就讀名校，一名學霸進入娛樂圈太浪費人才了。當時Angelababy代表楊帆公開否認，表示弟弟說過不想做幕前的工作，謝謝大家的關心。

楊帆曾和姊姊一起現身，姊弟倆都穿著黑色短袖，顏值超高。他們眉眼間長得很像，Angelababy嬌俏甜美如同18歲少女，對著鏡頭嘟嘴比「耶」超可愛。楊帆戴著眼鏡，五官端正輪廓硬朗，既有書生氣，又有男子漢的硬朗，和姊姊在一起也絲毫不輸。