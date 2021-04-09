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陳松伶、張鐸撕結婚證 「結了就不會離」

娛樂新聞組／綜合報導
陳松伶(前排右)與張鐸(後)，帶著媽媽上綜藝節目。（取材自微博）
陳松伶(前排右)與張鐸(後)，帶著媽媽上綜藝節目。（取材自微博）

在近日播出的「婆婆和媽媽2」中，香港女星陳松伶與大陸男星張鐸說到兩人登記完結婚就把結婚證給撕了，原因是知道不可能有離婚的想法，所以一出門就把結婚證給撕了，此話一出，引起網友熱議。

綜合媒體報導，對此，節目播出後張鐸發文回應：「當初幹這事兒時，是想表達我們永永遠遠，一生一世在一起，不過，後來發現辦很多事都需要結婚證啊，太重要了，我們還是補辦了。其實我覺得結婚證就是一張紙，它拴不住人的感情與責任，真愛與責任，與結婚證無關，對於真愛，結婚證就是一張廢紙，有沒有都一樣，有，會付出，沒有，同樣會付出。」

陳松伶也轉發張鐸微博：「我倆補辦結婚證啦~其實表達愛意的方式有很多種，大家就不要模仿了。」

在最新一期節目裡，張鐸媽媽偶然提及結婚證書的事兒，老人家稱現在的結婚證書比他們那會兒簡直好多了，沒想到陳松伶馬上就直言她和張鐸的結婚證已經丟了。聽到兒媳婦這麼一說，張媽媽表情瞬間裂開。

好在兒子張鐸及時出來解圍，他稱與陳松伶當年登完記出來就把結婚證給撕了，並稱離婚的時候也用不上就給撕了。一席話聽得張媽媽是一愣一愣的，而陳松伶也接住了老公的話，直呼「不用離婚了」。

50歲的陳松伶（松松），是1990年代的當紅的女演員，曾出演多部影劇，綜藝和歌唱方面也有亮眼表現。陳松伶2006年與小她8歲的張鐸合演電視劇「血未冷」相識，兩人在2011年宣布結婚，夫妻感情相當好。不過陳松伶曾罹患卵巢腫瘤，因此無法生育。

腫瘤 香港 微博

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