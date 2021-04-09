陳松伶、張鐸撕結婚證 「結了就不會離」

陳松伶(前排右)與張鐸(後)，帶著媽媽上綜藝節目。（取材自微博）

在近日播出的「婆婆和媽媽2」中，香港 女星陳松伶與大陸男星張鐸說到兩人登記完結婚就把結婚證給撕了，原因是知道不可能有離婚的想法，所以一出門就把結婚證給撕了，此話一出，引起網友熱議。

綜合媒體報導，對此，節目播出後張鐸發文回應：「當初幹這事兒時，是想表達我們永永遠遠，一生一世在一起，不過，後來發現辦很多事都需要結婚證啊，太重要了，我們還是補辦了。其實我覺得結婚證就是一張紙，它拴不住人的感情與責任，真愛與責任，與結婚證無關，對於真愛，結婚證就是一張廢紙，有沒有都一樣，有，會付出，沒有，同樣會付出。」

陳松伶也轉發張鐸微博 ：「我倆補辦結婚證啦~其實表達愛意的方式有很多種，大家就不要模仿了。」

在最新一期節目裡，張鐸媽媽偶然提及結婚證書的事兒，老人家稱現在的結婚證書比他們那會兒簡直好多了，沒想到陳松伶馬上就直言她和張鐸的結婚證已經丟了。聽到兒媳婦這麼一說，張媽媽表情瞬間裂開。

好在兒子張鐸及時出來解圍，他稱與陳松伶當年登完記出來就把結婚證給撕了，並稱離婚的時候也用不上就給撕了。一席話聽得張媽媽是一愣一愣的，而陳松伶也接住了老公的話，直呼「不用離婚了」。

50歲的陳松伶（松松），是1990年代的當紅的女演員，曾出演多部影劇，綜藝和歌唱方面也有亮眼表現。陳松伶2006年與小她8歲的張鐸合演電視劇「血未冷」相識，兩人在2011年宣布結婚，夫妻感情相當好。不過陳松伶曾罹患卵巢腫瘤 ，因此無法生育。