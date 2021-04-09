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肖戰演話劇一票難求 千元票價竟炒到3萬

娛樂新聞組／綜合報導
肖戰參演話劇「如夢之夢」，一票難求。（取材自微博）
肖戰參演話劇「如夢之夢」，一票難求。（取材自微博）

中國藝人肖戰參演的話劇「如夢之夢」武漢站演出門票近日開售，有媒體透露，該門票搶手程度堪比春運，每秒13萬人在線搶票，瞬間售罄。門票的火爆也讓黃牛看到商機，有網友爆料經黃牛炒作，一張最前排位置票價為人民幣1080元（下同，約165美元）的門票，已炒到3萬元（約4600美元）。

據了解，這次門票依然是分檔銷售，全場最低單人票價只需要80元。雖然肖戰粉絲會多次發布聲明，呼籲粉絲不要去購買黃牛票，但根據很多網友的最新反應，肖戰的話劇演出在即，門票已從1萬元炒到3萬元，而且還要先付款，才有機會拿到手。

據悉，「如夢之夢」武漢場6日開始售票，來自全國的觀眾在線拚手速，創造了每秒13萬人在線搶票的盛況，導致大部分人都搶不到票，能夠搶到票的，無疑也是中了大獎的機率。

肖戰出演的話劇門票能夠抬到這麼高，一方面證明了肖戰的人氣，另外也證明了許多人為了追星不理智的情況，才給了黃牛可乘之機。

肖戰憑藉著一部「陳情令」跟王一博同時暴紅，躋身頂流。

針對一張票炒到3萬元天價，有網友不以為然表示，「3萬看一個不會演戲的人演戲，錢燒的吧」，但也有人認為，能看偶像演話劇，砸再多的錢也是值得。

其實，早在前幾天，運動品牌李寧官宣肖戰為全球代言人，就在當天照片上肖戰穿的全身上下的裝備全都被銷售一空，就連5XL這種碼數也被賣斷貨。而買到這碼數的網友則表示，買來做睡衣穿，可見肖戰的帶貨能力有多強。

肖戰憑藉「陳情令」暴紅，人氣持續攀升。（取材自微博）
肖戰憑藉「陳情令」暴紅，人氣持續攀升。（取材自微博）

武漢 中國

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