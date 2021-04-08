何超儀拍好萊塢爆破戲 情牽金球獎影帝強納森萊斯梅爾

何超儀出演好萊塢歷史鉅片「Edge of The World」。(圖：852 Films提供)

港星何超儀於2019年赴馬來西亞拍攝的好萊塢 歷史鉅片「Edge of The World」（原名：Rajah），因疫情 延後上映，近日終於公布第一支預告片，該片終於確定在今年夏天在歐美上映，讓正在香港拍攝另一部好萊塢作品「Mother Tongue」的何超儀興奮不已。

何超儀在片中飾演英國探險家的前女友，也是一位當地傳說中的英雄人物，以華人女軍閥首領之姿率眾聲援戲中前男友。何超儀猶記拍攝當時在熱帶雨林中的炙熱氣候下，穿著厚重清代古裝，混合特效煙霧的高溫拍攝環境，不但常常汗如雨下，更是隨時有中暑的危險。

在拍攝地婆羅洲午後常有超大雷陣雨，導致在黃沙滾滾的砂勞越河畔進行武打戲拍攝時，更是常有一秒河水就暴漲的風險，更時常耳聞當地河中鱷魚傷人事件，劇組更請專家在河裡設下多層網子，以預防突如其來的鱷魚危機，但何超儀仍與眾人敬業完成拍攝。

有趣的是，在金球獎 影帝強納森萊斯梅爾（Jonathan Rhys Meyers）與多明尼克莫納漢（Dominic Monaghan）兩位男主角並列的首版電影海報中，可清楚看到何超儀的名字置中，被夾在兩位男主角之間，宛如眾星拱月，令人猜測何超儀除了英勇武打戲分外，是否將有周旋於兩男之間的情感糾葛。

首版預告片中更可見到她清麗脫俗的古裝扮相，令人耳目一新。而何超儀扮演的角色以中文、英文、馬來西亞土語等多種語言詮釋，更受當地工作人員封為「語言專家」。