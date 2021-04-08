「盼不用再等300天」楊丞琳道別李榮浩？

楊丞琳與李榮浩分隔超過300天沒見面，終於在今年1月團聚。（取材自微博）

藝人楊丞琳與老公李榮浩分離300多天後，今年1月搭機飛到大陸與李榮浩相聚，期間還在選秀節目「乘風破浪的姐姐2」成功踢館，可謂愛情事業兩得意。不過楊丞琳日前在IG更新近況，隱約透露即將回台灣 的消息，讓不少觀眾驚呼：「丞琳不成團了嗎？」

鏡週刊報導，楊丞琳7日在IG分享近況，只見她身穿駝色長風衣與深色短靴，站在荒蕪的草地上，時而低頭看著草地，時而對著鏡頭張開雙臂、露出甜美笑容。有眼尖的網友發現，雖然照片中沒有其他人入鏡，但李榮浩幾天前才分享類似背景的穿搭照，顯然夫妻倆不久前才一起到深山裡踏青約會。

楊丞琳在該則貼文寫下：「我想，我會很喜歡今年的春天。」並疑似對李榮浩喊話：「希望不會再等300多天了，疫情 趕緊過去吧！下次見。」文末還附上一顆愛心圖案，疑似透露自己即將與李榮浩分別的消息。

這篇貼文曝光後吸引許多網友討論，紛紛留言：「期待丞琳之後的見面活動」、「希望你跟浩哥不會再隔那麼多天才見面」。

此外，「乘風破浪的姐姐2」將在4月16日播出最後1集，屆時將會公開最後的成團成員，由於楊丞琳在節目中表現相當亮眼，是成團的熱門人選，因此她疑似即將返台的消息傳出後，不少觀眾驚呼：「丞琳不成團了嗎？」