這對真cp最甜蜜…趙又廷探班 高圓圓拉手撒嬌好膩歪

趙又廷和高圓圓婚後生活甜蜜。(取材自微博)

趙又廷 近日現身高圓圓 劇組探班，夫妻倆的甜蜜互動被拍引發網友熱議。

貓眼娛樂報導，高圓圓夫妻站在房車前，兩人面對面熱聊，氛圍超甜蜜。高圓圓穿著自己的私服，黑色緊身褲顯得兩條腿又細又長，她與趙又廷雙手緊緊拉在一起，變成一個滿臉幸福的小女人，兩人不知道是說到了什麼話題，高圓圓拉手撒嬌，夫妻相處真的好膩歪。

網友看了高圓圓和老公趙又廷的互動，有人表示真cp才是最甜的。也有人覺得這種拉手手好甜，讓他想起了高圓圓夫妻以前的互動，也是甜度爆表。

趙又廷探班高圓圓，被拍到雙手緊緊拉在一起。(取材自微博)

報導指出，高圓圓與趙又廷結婚之後，生活十分幸福。兩人在婚後生有一個女兒，前不久還被拍到一家三口同框出遊，場面超級溫馨。

2011年，高圓圓在拍攝「搜索」時與趙又廷相識，兩人在電影 中正是飾演一對情侶。他們很快確認了戀愛關係，如今已經結婚六年，不僅感情恩愛如初，兩個人的事業也都有了很大的進步。

高圓圓目前正在拍攝一部聚焦男女婚姻問題的電視劇「完美伴侶」，她飾演一位事業有成的女律師。人到中年之際，不僅要面對事業的瓶頸，還要迎接婚姻的動盪。最終還是選擇夫妻攜手同行，一起面對生活得風雨，也迎來了新的人生。