「又是男孩」胡杏兒5年生3胎 宣布封肚：收山了

胡杏兒5年生了三個兒子，宣布封肚。（取材自微博）

41歲港星胡杏兒2015年嫁給圈外男友，兩人育有兩子，去年她無預警再宣布懷上第三胎，日前順利誕下男寶寶，她開心發文報喜「是的，又是男孩」，同時也宣布封肚不再生。

綜合媒體報導，胡杏兒特地選在13點14分報喜，寓意一生一世，是她與老公表達愛護3個小孩一生一世的承諾，並透露小兒子名叫李奕宏，英文名是「Liam」。她也曬岀大兒子、二兒子靠在弟弟床邊的照片，兩人還伸出小手輕撫弟弟的臉，畫面相當溫馨。

胡杏兒透露兩個哥哥對弟弟很好奇。（取材自微博）

據報導，胡杏兒在老公的陪伴下順利生下老三，Liam出生重3600多克，胡杏兒坦言沒想到Liam這麼重，所以這次生得比較辛苦，並形容Liam的長相是大兒子和小兒子的混合體。

胡杏兒曾分享一段視頻，表示自家有很多可愛精緻的小飾品，當時就說「想要個女兒，這樣就可以把自己多年來收藏的小飾品都給女兒」。雖然三胎都是兒子，但她沒打算追生女兒，為了有時間照顧教導孩子們，她宣布：「收山了，不會再追」。

許多網友得知消息，則紛紛留言祝賀胡杏兒「恭喜姐姐，以後4個男人保護你」、「五年生三胎，好拚」、「以後有四個Mr.Lee照顧你了」、「恭喜，你有很多前世情人 」。