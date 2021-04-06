星爺曾祕戀朱茵？黃一山爆：是真的

周星馳過往情史被爆出。(本報資料照片)

港星周星馳 （星爺）過往情史豐富，當年和朱茵合拍「大話西遊」傳出假戲真做，卻因莫文蔚介入才分手，對此謠傳兩人從未正面回應；事隔多年，參演周星馳多部電影 的港星黃一山，近日突爆料，他倆確實交往過，再度引發熱議。

朱茵過往情史被爆出。(取材自微博)

黃一山出道近30年，在「逃學威龍」系列演出「黃小龜」，讓人印象深刻，他最近在抖音爆料，拍攝「逃學威龍2」時，朱茵只是剛出道新人，卻女主角張敏齊名，更指對方當年開工時排場不小，原來，是因為有周星馳在背後撐腰。

他透露，朱茵所屬的經紀公司派了一個同事照顧她，但到最後卻變成周星馳在顧：「星爺真的好照顧她，後來還做了男、女朋友。」話一出，證實他們曾祕密交往一事。

另外，黃一山也提到逝世的資深演員吳孟達 ，指2014年吳孟達因心臟問題要停工數年。當時黃問對方，為何不接工時短的工作來維持生計，而不是完全停工，吳孟達則說自己有「三不做」，一是不喜歡唱歌，不少公司邀請他去唱，全部拒絕；第二是不做任何房地產的代言或剪綵，他認為「很多人可能因為我的名氣而去買樓，如果遇到不良地產商或樓盤爛尾，會覺得對不起他們，我不想賺這黑心錢」；最後是不做藥品廣告，吳說：「不想病人因為我而不看醫生，延誤病情」。