瘋傳全家移民英國？李克勤：以身為香港人為榮

香港歌王李克勤近日被瘋傳全家移民英國。(取材自微博)

香港 歌王李克勤近日被瘋傳移民英國 ，妻子以及兩個兒子已經出發，引發全港議論。

新浪娛樂報導，李克勤去年參加內地節目「我們的歌」，表現亮眼，加上與內地歌手周深在節目中的神仙大合唱，「勤深深」組合令樂迷追捧，人氣急升。今年初李克勤回歸香港，獲邀為無線選秀節目「聲夢傳奇」擔任導師，又成為網民熱話。

他日前跟15位參賽者見面，由於參賽者平均年齡只有17歲，有些參賽者甚至不認識李克勤是誰，而李克勤則以「奶爸」自稱，展現超強親和力。但他近日忽然被瘋傳全家移民，且老婆盧淑儀已帶著兩個兒子李立仁、李力司先飛去英國。

ETtoday引述港媒報導，他澄清傳言：「謝謝大家關心，雖然我很喜歡曼聯，但我們從來沒有移民英國或其他國家的打算。」他表示自己很喜歡香港，也「以身為香港人為榮」，今後會繼續工作，繼續唱歌。

內地網友反應兩極，有人留言「去哪住是他的自由」、「移民不移民是别人的自由吧…」也有人反問「他提中國了？」歌迷則批評造謠「你說的吧…人家一家人好好的在香港生活著呢」、「造謠的人自己出不去罷了」。

李克勤是少數經歷1980、1990、2000、2010以及2020這五個年代，都在歌壇維持高知名度的歌手，近年事業重心轉戰大陸。