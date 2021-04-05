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18歲拍內衣廣告爸媽卻避談 倪虹潔一度很自卑

娛樂新聞組／綜合報導
倪虹潔過去曾經因為內衣廣告一度很自卑。（取材自微博）
倪虹潔過去曾經因為內衣廣告一度很自卑。（取材自微博）

中國女星倪虹潔日前在參加某檔綜藝節目時，提起她爸媽這些年對她拍內衣廣告的態度：迴避，不說，當沒發生過，似乎不能接受她代言內衣的事。這使得這些年來即使被稱讚性感，都讓她感到自卑、很有壓力甚至很抗拒。

網易娛樂報導，倪虹潔近日發文回應因爸媽避談內衣廣告而自卑一事，她表示； 「性感」對於現在的女生來說是褒獎是讚美，但曾經一度讓她非常有壓力非常抵觸。她說：「因為『婷美』廣告，我從一個18歲青春懵懂的小女孩一夜成名進入了演藝圈，甚至到現在很多80、90年代的人見到我還會說『你是我們小時候的初代性感女神呀。』 」

這件事，讓倪虹潔很難面對這件事，她表示，因為她的家庭是那種很典型的中國傳統家庭，爸媽是知青，家裡的親人觀念也都比較嚴肅刻板，從小爸媽不在身邊，溝通交流就很少。「當時廣告出來時，無異於在家裡來了一通『大鬧天宮』，只不過從開『鬧』到被『收服』都是無聲版的。」

「婷美廣告在電視上播的時候，我爸媽還在小城鎮上工作，突然看到自己女兒出現在電視機裡，而且穿著個內衣，現在的我能理解他們當時的壓力有多大。」

倪虹潔表示，她最高興的是爸媽從最初不贊成她幹這行，現在以她為傲。她慢慢地在這個有趣的職業裡，找到屬於自己的樂趣，熱愛。她也藉此向為人父母的觀眾呼籲，跟孩子好好溝通的重要性。

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