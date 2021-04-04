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老婆PO文被網酸 林利挺她解除婚變危機

娛樂新聞組／綜合報導
林利與老婆婚變已轉圜，林利喊老婆辛苦了。(取材自臉書)
林利與老婆婚變已轉圜，林利喊老婆辛苦了。(取材自臉書)

香港男星林利（林立洋）與陳貞均（Erin）結婚後，感情甜蜜，但隨著林利回香港照顧媽媽後，夫妻分隔兩地。沒想到，Erin近期在臉書PO文表示「婚姻不是1+1=2，而是0.5+0.5=1」，林利直接回覆，「我輸了，去找更好的生活吧」，兩人疑似婚姻出問題，林利老婆臉書遭粉絲罵翻，她PO文透露自己也有家庭問題，希望大家將心比心，林利也替老婆喊話，婚姻危機顯示解除。

林利老婆陳貞均表示，最近被網友私訊罵翻，她透露最近壓力很大，先生有生病的母親要顧，「這本來就是我一直都非常支持的，我也希望要先以母親為重，因為我也有一個精神中度身障的母親更需要照顧，只是我一直不願說，但如今，因為自己必須一個人要扛起房貸的重擔和家裡的照顧責任已經算是辛苦，現在還要負擔老公其他粉絲的酸言批判，說真的，不是我故作堅強，只是我不想給任何人帶來負擔！」

她表示希望那些酸言酸語的人，罵別人的同時，應該多考慮別人的感受。將心比心，是做人的一種美德。且現在台灣都在為救災而祈禱，拜託不要再用陌生私訊來罵她！林利也留言表示，很多家事外人不知道，請體諒他們吧，並稱老婆辛苦了，已走過婚變陰霾。

據悉，林利曾是「香港小虎隊」的成員之一，去年10月妻子陳貞均突然在網路公開點名女星陳柏渝，要求她沒事別私訊林利，陳柏渝不滿被影射小三，反嗆對方有病揚言提告，結果事件大逆轉，正宮發文道歉，被陳柏渝截圖酸爆「毫無誠意充滿心機」。

此文不僅驚動到林利留言「我不能有朋友嗎？」被貼上小三標籤的陳柏渝更為不滿，隨即澄清兩人是認識16、17年的老友，已經許久沒碰面，痛斥陳貞均有病，將保留法律追訴權。

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