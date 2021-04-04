Jasper搞怪模仿 星味直逼老爸陳小春

Jasper戲精上身表演情境劇，一開場就大秀老爸陳小春的招牌歌。(視頻截圖)

陳小春 與應采兒長子陳胤捷（Jasper）四年前跟著陳小春登上陸綜「爸爸去哪兒5」，因奶娃咬字、暖男性格，剛好和老爸不苟言笑的僵硬表情呈現「反差萌」，父子互動趣味橫生，因此聲名大噪，小小年紀擁有大批粉絲。

應采兒時常在網路上分享小孩近況，最近PO出一支Japser搞怪模仿不同國家、地區語言的影片，浮誇的演技讓網友爆笑。

上報報導，影片一開始，8歲已上小學的先把聲音放輕、速度放柔，優雅握著玻璃杯，用英式美語模擬著喝下午茶時的對話；接著模仿「美國 腔調」時，他又從背後迅速拉出電腦鍵盤，邊講邊誇張敲打，重現自己打電動時的激情與瘋狂，模樣十足古靈精怪。

影音來源：YouTube

報導指出，接著登場的上海話、東北話及拿著橘子沉浸式表演了「義大利 文」，最讓網友笑噴的，竟然還有「陳小春話」，他生動模仿老爸動感唱跳著「我們都是小黃豆，活在同一個宇宙...」，乍看下根本老爸上身，粉絲看完紛紛直呼「天啊，基因太強大」、「跟他爸一個樣，快點組團出道」。

影片最後「彩蛋」，是他被追問會不會「廣東話」？他突然像洩氣皮球，整個人攤在沙發上，被逼急了，使出賣萌老招撒嬌尖喊：「我不會嘛～我不會。」明明是老爸的母語卻不會說，也讓粉絲忍不住笑念「小可愛怎麼能不會說廣東話」、「不會說廣東話真的就離譜了」。