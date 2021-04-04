我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

1張圖看疫情：美1億6168萬人已打疫苗 逾55.4萬死

Jasper搞怪模仿 星味直逼老爸陳小春

娛樂新聞組／綜合報導
Jasper戲精上身表演情境劇，一開場就大秀老爸陳小春的招牌歌。(視頻截圖)
Jasper戲精上身表演情境劇，一開場就大秀老爸陳小春的招牌歌。(視頻截圖)

陳小春與應采兒長子陳胤捷（Jasper）四年前跟著陳小春登上陸綜「爸爸去哪兒5」，因奶娃咬字、暖男性格，剛好和老爸不苟言笑的僵硬表情呈現「反差萌」，父子互動趣味橫生，因此聲名大噪，小小年紀擁有大批粉絲。

應采兒時常在網路上分享小孩近況，最近PO出一支Japser搞怪模仿不同國家、地區語言的影片，浮誇的演技讓網友爆笑。

上報報導，影片一開始，8歲已上小學的先把聲音放輕、速度放柔，優雅握著玻璃杯，用英式美語模擬著喝下午茶時的對話；接著模仿「美國腔調」時，他又從背後迅速拉出電腦鍵盤，邊講邊誇張敲打，重現自己打電動時的激情與瘋狂，模樣十足古靈精怪。

影音來源：YouTube

報導指出，接著登場的上海話、東北話及拿著橘子沉浸式表演了「義大利文」，最讓網友笑噴的，竟然還有「陳小春話」，他生動模仿老爸動感唱跳著「我們都是小黃豆，活在同一個宇宙...」，乍看下根本老爸上身，粉絲看完紛紛直呼「天啊，基因太強大」、「跟他爸一個樣，快點組團出道」。

影片最後「彩蛋」，是他被追問會不會「廣東話」？他突然像洩氣皮球，整個人攤在沙發上，被逼急了，使出賣萌老招撒嬌尖喊：「我不會嘛～我不會。」明明是老爸的母語卻不會說，也讓粉絲忍不住笑念「小可愛怎麼能不會說廣東話」、「不會說廣東話真的就離譜了」。

陳小春 義大利 美國

上一則

張晨光玩抖音暴紅 今年首季拍廣告撈245萬美元

下一則

「我的姐姐」票房破億 觀眾把口罩哭成「面膜」

延伸閱讀

人不可貌相

人不可貌相
66分局派2華警 加強8大道巡邏

66分局派2華警 加強8大道巡邏
亞太裔健康問卷 填寫者可獲得10元禮卡

亞太裔健康問卷 填寫者可獲得10元禮卡
費城華埠新疫苗注射點 376人接種 4月7日打第二針

費城華埠新疫苗注射點 376人接種 4月7日打第二針

熱門新聞

莎朗史東曾是影壇當紅的性感女星。圖／路透資料照片

莎朗史東回憶錄中自曝幼年被外公性侵 外婆是幫兇

2021-03-30 14:24
黃鐙輝在公主抱時壓到陳育涵胸部。（影片截圖）

「手掌壓辣模胸部」畫面遭刪 台男星捲性騷火速道歉

2021-03-27 21:37
石原聰美。（取材自Instagram）

收視不如綾瀨遙 石原聰美新劇加拍床戲

2021-03-31 02:00
「想你 張國榮」音樂會將於4月1日在YouTube「健康·旦」頻道播出。圖／先勢公關提供

「想你 張國榮」音樂會 4月1日全球免費線上播放

2021-03-29 17:29
鄧麗君紅遍華人世界。（本報資料照片）

藝人反共照樣紅遍兩岸？ 網：「她」完全不用看臉色

2021-03-27 03:52
香港資深男星廖啟智傳今晚8點半左右因胃癌去世，享年66歲。圖／摘自HKMDB

「無間道II」、「拆彈專家」香港資深男星66歳胃癌去世

2021-03-28 11:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議