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楊丞琳「姐姐2」挺進總決賽 飆廣東歌：與父親緊密連結

記者王郁惠／綜合報導
楊丞琳參戰「乘風破浪的姐姐2」，成功挺進總決賽。（圖：環球提供）
楊丞琳參戰「乘風破浪的姐姐2」，成功挺進總決賽。（圖：環球提供）

楊丞琳參戰中國綜藝節目「乘風破浪的姐姐2」表現不俗，成功挺進總決賽。最新一集中，她和周筆暢、楊鈺瑩演唱廣東歌「分分鐘需要你」，楊丞琳的爸爸是廣東人，從小就被訓練要會講粵語，仍嚴以律己苦練咬字；日前她在微博感性表示「謝謝筆筆選了『分分鐘需要你』，讓我們會粵語的姐姐們，完成了一個在這舞台上不曾有過的演出形式。更讓我用母語唱著我和我父親最緊密的連結，呈現給大家」。

楊丞琳上周在演唱「起風了」時耳環突然掉了，她立馬伸手hold住，飆高音之餘還鎮定且默默地把耳環戴了回去，讓大家見識到她超強的唱功與臨場反應能力。楊丞琳表示，舞台上時常會有各種「驚喜」出現，她在「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會台北站第一場曾在後台摔落舞台，仍是處變不驚還大肆唱跳，打趣：「掉個耳環不算什麼！」

楊丞琳踢館參戰，隨後就碰上好姐妹陳妍希被淘汰，傷感之際卻又當上隊長，率領團隊獲全季最高分，也面臨隊員被淘汰。如今一路挺進了總決賽，她表示這段過程很豐富，也不因加入太晚，而跟大家有距離，如今來到總決賽，「自己可以很乖巧地做好隊員，讓隊長指派任務給自己，一路走來都是滿滿的收穫」。

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