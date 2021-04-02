62歲「東方不敗」戀上41年前女同學 疫情後要脫單

62歲香港男星魯振順，將結束單身和小六歲的女友結婚。（取材自微博）

1996年在「笑傲江湖」扮演「東方不敗」的香港 男星魯振順（改名：魯釋禧），是演技精湛的「黃金綠葉」，現年62歲的他一直保持單身，因為擅長扮演娘娘腔角色，一度被好奇性取向。不過，日前他自曝喜訊，透露疫情 後將和小六歲的女友結婚，而且要大排筵席。

綜合媒體報導，魯振順日前接受電台訪問，指女友是41年前歌唱比賽時認識的女同學。在他接受高人建議改名「魯釋禧」後，便再度遇到對方，兩人當時沒有太多交流，是女友某年看到他的訪問，「她看完我的訪問後，瞭解了魯振順，原來我是這麼慘，又覺得我好真，居然來找我。」

魯振順有段傷心感情，29歲時向交往七年的女友求婚，卻慘遭拒絕，加上事業不順遂，因此割腕自殺。更痛心的是，分手後才得知，前女友曾為他悄悄墮胎 兩次，成為心中最沉重的傷痛。

彷彿是去世母親冥冥中的安排，魯振順親人相繼離世，內心渴望組織家庭，他和女友相隔41年來不曾來往，直到他母親離世，又從藝人梁競徽的母親那取得他的聯絡電話，兩人終於再次相遇。他更稱有次女友包餃子，他邊吃邊哭，因為餃子的味道跟母親包的餃子一樣，「她就說是我媽媽派她來照顧我的」。