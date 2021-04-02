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教育爆歧見 老公逼哭兒子…侯佩岑：別強迫他

娛樂新聞組／綜合報導
侯佩岑（右）與老公為兒子的練習抱持不同意見。（視頻截圖）
侯佩岑（右）與老公為兒子的練習抱持不同意見。（視頻截圖）

台灣女藝人侯佩岑帶著媽媽林月雲、老公黃柏俊登上真人秀節目「婆婆和媽媽」，在最新一集節目中，侯佩岑的兒子也露面登場，不過卻出現夫妻倆教育小孩態度的差異。

這次侯佩岑與老公帶著六歲的兒子翊恩去上擊劍課，在進行刺靶練習時，因為劍實在太重，經過幾次練習後，翊恩就覺得不堪負荷，侯佩文與媽媽林月雲就讓孩子先休息一下，不過黃柏俊則覺得這種練習本來就會比較辛苦，需要付出一些努力，因此希望兒子要堅持下去，再多練習幾次，這時侯佩岑讓老公不要強迫孩子，在夫妻倆不同的意見下，翊恩也顯得不知所措，之後就投入候佩岑懷抱哭起來，覺得爸爸凶他。

而黃柏俊也跟兒子解釋，沒有凶他，只是希望他能好好練習。在一旁看到這情況的林月雲，則覺得因為黃柏俊是爸爸，所以對孩子會比較直接嚴厲，而侯佩岑則是屬於比較溫柔型的。

之後侯佩岑與黃柏俊輪流上場與兒子對決，侯佩岑都會讓著兒子，讓兒子輕鬆得分，輪到黃柏俊上場後，他很認真與孩子對決，結果兒子頻頻失敗，感到很沮喪，讓在一旁觀看的林月雲忍不住說「他可以假裝弱一點讓孩子贏一下嗎？」

事後侯佩岑受訪時也表示，當時看到這場景心裡很著急，覺得老公要給兒子一點成就感，而黃柏俊之後也反省自己的確太嚴格，往後會多鼓勵兒子。

林月雲（左）與侯佩岑上真人秀。（視頻截圖）
林月雲（左）與侯佩岑上真人秀。（視頻截圖）

台灣 教育

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